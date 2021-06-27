عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف طريق ميت رهينة السياحى بـ البدرشين في الجيزة .. شاهد

رصف طريق
رصف طريق

تنفذ محافظة الجيزة خطة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية والرئيسية بكافة القطاعات وخاصة الشوارع التي تشهد كثافات مرورية في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق محاور مرورية جديدة وتطوير الشوارع التي بحاجه إلى ذلك .

 

و قامت المحافظة بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورصف طريق ميت رهينة السياحى بمركز البدرشين بطول ١.٥ كم بدءا من طريق المريوطيه حتى متحف ميت رهينة ولازالت الأعمال جارية .

 

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن الانتهاء من أعمال رصف وتطوير 26 شارعا حيويا من متفرعات شارع الملك فيصل في بولاق الدكرور بإجمالي أطوال حوالي ٦ كم وبتكلفة حوالي 8.5 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي المنصرف 2020- 2021.

 

وأشار محافظ الجيزة، إلي أنه تم تطوير ١٩١ شارع ببلاط الإنترلوك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة والجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

 

وأوضح محافظ الجيزة، إن الشوارع التي تم تطويرها ضمن الخطة الاستثمارية بحي بولاق الدكرور للعام المالي 2020 - 2021 شملت شوارع "عبد الحكيم حامد ، عبد العزيز المنوفي ، عمر سليم ، نصر الشروبجي، عيد نافع ، الشريف ، عبد المطلب الصناديلي، مسجد أبو الخير ، حسن الصبان ، عبد العزيز حامد ، القريطي ، أحمد ماهر ، ابو شلبي ، الحريات ، السلام ، الضو ، حسين فهيم ، عبد المنعم محمود ، عبد الرازق ، سيد بدوي ، محمد عفيفي ، عبد المنعم رياض ، عبد السلام عمار ، سعودي الصناديلي ، عبد العزيز المنوفى , منصور الصناديلي " وتم الانتهاء منها بنسبة 100%.

 

وأضاف المحافظ أن عدد الشوارع التي تم الانتهاء من تطويرها ببلاط الإنترلوك ودعمها بكوابيل الانارة الحديثة ضمن المناطق المدرجة بخطة تطوير العشوائيات ببولاق الدكرور ضمت ٢٤ شارع بمنطقة حوض الذوات و ٤٦ شارع بعزبة الآمين و٥٥ شارع بمنطقة صفط اللبن الجديدة و٣٣ شارع بمنطقة ٦ اكتوبر و٣٣ شارع بمنطقة أرض اللواء والمساكن ليصل إجمالي ما تم تطويره ١٩١ شارع بحي بولاق الدكرور من إجمالي ٤٩٠ شارع من الشوارع المدرج تطويرها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات خلال الفترة الحالية بعددا من الأحياء.

 

تطوير المحاور المرورية الهامة بالمحافظة 

 

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تأتي بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها المحافظة بهدف القضاء علي الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات عالية.

وثمن المحافظ التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة في أحداث نقلة نوعية في الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.03 PM
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.03 PM
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.04 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.04 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.04 PM
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.04 PM
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.05 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.05 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.05 PM
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.05 PM
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.06 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.06 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.06 PM
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.06 PM
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.07 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.07 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.07 PM
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.07 PM
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.08 PM
WhatsApp Image 2021-06-27 at 5.20.08 PM
محافظ الجيزة رصف طريق رصف طريق ميت رهينة السياحى محافظة الجيزة أحمد راشد

موضوعات متعلقة

ضبط سيارة نقل قبل إلقائها مخلفات الرتش بنهر الطريق في الجيزة.. شاهد

محافظة الجيزة: رصف وتطوير ٢١٧ شارعا.. صور

ترشيحاتنا

قبلة هانكوك لمساعدته.. قرار عاجل من الحكومة البريطانية بشأن تسريب لقطات الفضيحة

وزير البترول يعتمد حركة تنقلات جديدة في القطاع.. أسماء ومناصب

لمدة 10 ساعات.. شركة القاهرة تعلن قطع المياه عن 4 مناطق بالعاصمة

وزير الصحة البريطاني الجديد: الأولوية هي تجاوز كورونا والعودة للحياة الطبيعية

هولندا ضد التشيك.. ديباي يقود هجوم الطواحين بدور الـ16 من يورو 2020

البيان الختامي لقمة بغداد: دعم مصر في أزمة السد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

الموقف النهائي لـ الأهلي من عرض العين لضم "ديانج"

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

ضحية مساعده.. تعرف على آخر كلمات مدرب سباحة النادي الأهلي قبل مقتله

رسميا.. برشلونة يعلن أول الراحلين في الميركاتو الصيفي

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

ابنة هبة قطب تعيد " خناقة المايوهات " للساحة : لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا

مقتل مدرب سباحة بالنادى الأهلى على يد مساعده .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ