مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يزور مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق بأكتوبر الجديدة

تفقد صباح اليوم المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن المشروعات الجارية بمدينة ٦ اكتوبر الجديدة التابعة لـ الجهاز وكان في استقباله المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز .

حيث بدأ زيارته لمشروع محطة رافع المياه والخزان سعة ٢٠ الف متر مكعب لمتابعة التشغيل الفعلي وضخ المياه المغذية لمنطقة ال٨٠٠ فدان مشروع الاسكان الاجتماعي كما تابع الأعمال الجارية للخط ال١٢٠٠ مم الجاري تنفيذه كحل دائم لتغذية المدينة .

كما تفقد بهجات الاعمال الجارية بمشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل نموذج غرفتين وصالة مساحة ٧٥م٢ ، بالاضافة لمباني المجمع الشرطي الجاري تنفيذه والمكون من ثلاث مبانٍ رئيسية

(مبنى قسم الشرطة - مبنى الحماية المدنية - مبنى السجل المدني)

وشدد المهندس كمال بهجات على ضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات القومية .

وقالت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري ، إن 2500 عميل قدموا حتى الآن طلبات تحويل من حاجزي الإسكان الاجتماعي.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أنه جار العمل حاليا على بحث طلبات أولئك المتقدمين لتحويل وحداتهم من الإسكان الاجتماعي، وسيتم التسليم الوحدات لهم فور الانتهاء من أعمال الفرز، كما أنه سيتم غلق باب التحويل نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت مى عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيفتح باب التحويلات يوم 30/ 6 /2021، وذلك للحاجزين ممن هم خارج أولوية “المدن/ المراكز” التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل.

ونوهت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنه يتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية "الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005: 2009 - النقابات "محدودي الدخل"، ويتم التحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

