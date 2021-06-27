عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يزور مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق بأكتوبر الجديدة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد صباح اليوم المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن المشروعات الجارية بمدينة ٦ اكتوبر الجديدة التابعة لـ الجهاز وكان في استقباله المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز .

حيث بدأ زيارته لمشروع محطة رافع المياه والخزان سعة ٢٠ الف متر مكعب لمتابعة التشغيل الفعلي وضخ المياه المغذية لمنطقة ال٨٠٠ فدان مشروع الاسكان الاجتماعي كما تابع الأعمال الجارية للخط ال١٢٠٠ مم الجاري تنفيذه كحل دائم لتغذية المدينة .

كما تفقد بهجات الاعمال الجارية بمشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل نموذج غرفتين وصالة مساحة ٧٥م٢ ، بالاضافة لمباني المجمع الشرطي الجاري تنفيذه والمكون من ثلاث مبانٍ رئيسية 
(مبنى قسم الشرطة - مبنى الحماية المدنية - مبنى السجل المدني)

وشدد المهندس كمال بهجات على ضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات القومية .

وقالت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري ، إن 2500 عميل  قدموا حتى الآن طلبات تحويل من حاجزي الإسكان الاجتماعي.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أنه جار العمل حاليا على بحث طلبات أولئك المتقدمين لتحويل وحداتهم من الإسكان الاجتماعي، وسيتم التسليم الوحدات لهم فور الانتهاء من أعمال الفرز، كما أنه سيتم غلق باب التحويل نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت مى عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيفتح باب التحويلات يوم 30/ 6 /2021، وذلك للحاجزين ممن هم خارج أولوية “المدن/ المراكز” التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل.

ونوهت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنه يتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية "الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005: 2009 - النقابات "محدودي الدخل"، ويتم التحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.
 

الجهاز الإسكان الاجتماعي الحماية المدنية سكن كل المصريين وحدات سكنية

ترشيحاتنا

قبلة هانكوك لمساعدته.. قرار عاجل من الحكومة البريطانية بشأن تسريب لقطات الفضيحة

وزير البترول يعتمد حركة تنقلات جديدة في القطاع.. أسماء ومناصب

لمدة 10 ساعات.. شركة القاهرة تعلن قطع المياه عن 4 مناطق بالعاصمة

وزير الصحة البريطاني الجديد: الأولوية هي تجاوز كورونا والعودة للحياة الطبيعية

هولندا ضد التشيك.. ديباي يقود هجوم الطواحين بدور الـ16 من يورو 2020

البيان الختامي لقمة بغداد: دعم مصر في أزمة السد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

الموقف النهائي لـ الأهلي من عرض العين لضم "ديانج"

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

ضحية مساعده.. تعرف على آخر كلمات مدرب سباحة النادي الأهلي قبل مقتله

رسميا.. برشلونة يعلن أول الراحلين في الميركاتو الصيفي

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

ابنة هبة قطب تعيد " خناقة المايوهات " للساحة : لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا

مقتل مدرب سباحة بالنادى الأهلى على يد مساعده .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ