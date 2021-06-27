عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

لمدة 10 ساعات.. شركة القاهرة تعلن قطع المياه عن 4 مناطق بالعاصمة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكى بشارع أحمد سعيد إلى نفق ابو حشيش، سيترتب علي ذلك انقطاع مياه الشرب عن مناطق ( معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث –  منطقة العباسية – منطقة الظاهر ) وضعفها بباب الشعرية والجمالية .


وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29-6-2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الأربعاء الموافق 30-6-2021.


وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المذكورة.


 هذا وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مياة الشرب شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه جهاز التعمير محور الفردوس

ترشيحاتنا

قبلة هانكوك لمساعدته.. قرار عاجل من الحكومة البريطانية بشأن تسريب لقطات الفضيحة

وزير البترول يعتمد حركة تنقلات جديدة في القطاع.. أسماء ومناصب

لمدة 10 ساعات.. شركة القاهرة تعلن قطع المياه عن 4 مناطق بالعاصمة

وزير الصحة البريطاني الجديد: الأولوية هي تجاوز كورونا والعودة للحياة الطبيعية

هولندا ضد التشيك.. ديباي يقود هجوم الطواحين بدور الـ16 من يورو 2020

البيان الختامي لقمة بغداد: دعم مصر في أزمة السد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

الموقف النهائي لـ الأهلي من عرض العين لضم "ديانج"

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

ضحية مساعده.. تعرف على آخر كلمات مدرب سباحة النادي الأهلي قبل مقتله

رسميا.. برشلونة يعلن أول الراحلين في الميركاتو الصيفي

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

ابنة هبة قطب تعيد " خناقة المايوهات " للساحة : لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا

مقتل مدرب سباحة بالنادى الأهلى على يد مساعده .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ