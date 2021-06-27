لمدة 10 ساعات.. شركة القاهرة تعلن قطع المياه عن 4 مناطق بالعاصمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكى بشارع أحمد سعيد إلى نفق ابو حشيش، سيترتب علي ذلك انقطاع مياه الشرب عن مناطق ( معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر ) وضعفها بباب الشعرية والجمالية .



وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29-6-2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الأربعاء الموافق 30-6-2021.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المذكورة.



هذا وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.