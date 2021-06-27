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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هولندا ضد التشيك.. ديباي يقود هجوم الطواحين بدور الـ16 من يورو 2020

صدى البلد

أعلن فراند دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة التشيك بعد قليل، في إطار مباريات دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مارتن ستيكيلينبرج.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - ستيفان دي فري - دالي بليند.

خط وسط الملعب: دينزل دومفريس - باتريك فان آنهولت - فرينكي دي يونج - مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ممفيس ديباي - دونيل مالين.
ويسعى منتخب هولندا بقيادة قائده جورجينيو فينالدو، لتحقيق الفوز على التشيك في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة، نحو حلم التتويج بلقب يورو 2020.

وقدم منتخب هولندا نتائج رائعة في دور المجموعات، حيث تفوق على أوكرانيا 3 -2، وعلى النمسا 2 - 0، وعلى مقدونيا الشمالية 3- 0.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب التشيك، في مواصلة تفوقه على منتخب هولندا، في السنوات الآخيرة، بخطف الفوز منه، وحجز تذكرة التأهل إلى ربع نهائي يورو 2020.

كان منتخب التشيك حقق الفوز على هولندا، ذهابا وإيابا، في تصفيات بطولة يوور 2016.

وتأهل منتخب التشيك، إلى دور الـ 16، من بطولة يورو 2020، بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط.

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