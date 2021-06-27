وزير النقل : القيادة السياسية تولي ملف توطين الصناعات الثقيلة أهمية كبيرة

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن القيادة السياسية تولي ملف توطين الصناعات الثقيل أهمية كبيرة، لاسيما توطين صناعات السكك الحديدية والجر الكهربائي.



وقال وزير النقل- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في تدشين البدء الرسمي لتشغيل وإدارة وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق بواسطة شركة (RATP DEV) الفرنسي- إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع نهجا للتعاقد مع الشركات الأجنبية العملاقة بهدف تأهيل وتدريب ونقل الخبرات إلى الكوادر المصرية، حتى يتم توطين الصناعات الثقيلة على مراحل.



وأضاف أنه منذ البدء في مشروع حفر قناة السويس الجديدة تم الدمج بين الشركات الأجنبية العملاقة والشركات الوطنية في عمليات الحفر والتكريك والتدبيش، الأمر الذي أكسب الجانب المصري الكثير من الخبرات، ثم جاء مشروع حفر الأنفاق أسفل قناة السويس بواسطة سواعد وشركات وطنية، مشيرا إلى أن كافة المشروعات العملاقة يتم خلالها التعاون بين الشركات الأجنبية العملاقة والشركات المصرية بهدف اكتساب المزيد من الخبرات.



وأشار إلى أن وزارة النقل وقعت منذ شهرين تقريبا عقدا مع شركة (هيونداي) الكورية؛ بهدف توطين صناعة وحدات الجر الكهربائي، لافتا إلى أن العقد ينص على أن يتم التدرج في عملية توطين صناعة وحدات الجر الكهربائي لتصل بعد 6 سنوات إلى 75 % من الجانب المصري.



وأوضح أن شركة (سيماف) الوطنية، تعمل حاليا على صناعة وتطوير عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية لتوريد 55 قطارا جديدا؛ لإحلال وتجديد الخط الأول للمترو، والذي يعمل منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، موضحا أن القيادة السياسية توصي دائما بالعمل على توطين الصناعة ونقل الخبرات العالمية إلى الجانب المصري والاستثمار في العنصر البشري.