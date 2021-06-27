تدريبات شاقة.. محمد النني يستعد بدنيا قبل العودة إلى الأرسنال

حرص النجم المصري محمد النني المحترف في صفوف نادي ارسنال الإنجليزي علي مشاركة متابعيه صور وفيديو عبر حسابه علي موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهر محمد النني في حديقة منزله وصاله الجيم وهو يؤدي تدريبات رياضية أثناء قضاء اجازته الصيفية في لبنان، نالت إعجاب الآلاف من متابعيه.



وتواجد محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي في مصر قبل ان يذهب الي لبنان لقضاء عطلته السنوية بعد نهاية الموسم في إنجلترا.

منح نادي وادي دجلة العضوية الشرفية للنجم محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي.



ونشر محمد النني عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، صورة له مع كارنيه عضوية وادي دجلة، معلقا: "كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة وادي دجلة، لمنحي أنا وأسرتي العضوية الشرفية".



وقدم محمد النني مستويات طيبة مع آرسنال خلال الموسم المنقضي، وخاض 41 مباراة وسجل 3 أهداف مع الفريق اللندني.



وفاز هدف محمد النني في مرمى دوندالك الإيرلندي بـ الدوري الأوروبي بجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي، بحصده 21 % من إجمالي الأصوات بحسب الموقع الرسمي للنادي متفوقا على هدفي نيكولاس بيبي وكيران تيرني.

وسجل محمد النني 3 أهداف في ذلك الموسم وتلاقى الفريقان في الجولة السادسة من دور مجموعات البطولة الأوروبية حيث فاز آرسنال بأربعة أهداف لهدفين وسجل محمد النني الهدف الثاني.

ولعب محمد النني 23 مباراة في الدوري الإنجليزى خاض منها 17 أساسيا ونجح في تسجيل هدف وشارك في 1553 دقيقة مع فريقه كما حصل على 3 إنذارات صفراء.