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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

صدى البلد

إن كانت إسرائيل إلي زوال، فهل نحفظ بقائنا؟.. " إسرائيل لن تبقي للجيل القادم ".
كانت الجملة السابقة لمسؤول أمني كبير بإسرائيل (يوفال ديسكين) الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك ) بمقاله في صحيفة يديعوت أحرونوت ، 
إذ أن أزمة كورونا علي حد قوله قد طرحت سؤالاً وجودياً ألا و هو :
{هل تتمتع إسرائيل بالتماسك الإجتماعي و المرونة الإقتصادية و القوة العسكرية و الأمنية التي ستضمن وجودها للجيل القادم ؟}

حيث أوضح أن الإنقسام بين الإسرائيليين يزداد عمقاً ، كما أصبح هذا الإنقسام بين اليمين و اليسار مهيمناً أكثر بكثير من الخلاف بين اليهود و العرب ، فضلاً عن انتشار الفساد في الحكومة و ضعف التضامن الإجتماعي .

إستوقفتني تلك المقالة الهامة لأحد أهم كبار المسؤولين بدولة إسرائيل ، و التي تعد شهادة لشاهد من أهلها .

أي أننا كمنطقة عربية باتت أجزاء كبيرة منها ممزقة  و دولاً ذات حيثية و قوة إقليمية في حالة انهيار تام ، و كانت هناك تلك الشوكة التي استوطنت المنطقة لتؤرق هدوئها و تقض مضجعها و تثير القلق و تبث السموم من خلال عمليات غير منقطعة من التعديات علي أراضي و مقدرات الدول المجاورة لتتوسع قدر استطاعتها الغير محدودة علي حساب أمن و استقرار  تلك الدول علي رأسها فلسطين مسرح الأحداث .

أي أننا كدول عربية لم يغمض لنا جفن و لم نعد ننعم بهذا الأمان و ذاك الهدوء منذ تم زرع تلك الشوكة المدعومة من أكبر قوي الأرض .

آي نعم :
ما زالت عمليات التنغيص الإسرائيلية مستمرة و التطاولات التي ينتج عنها خراباً يتبعه خراب و أرواح تزهق دون حتي قضية حقيقية تستدعي الشهادة ، إذ أنها مجرد عمليات استنزاف غادرة لضمان التخريب و التضعيف و التشتيت لدول الجوار استمراراً لفرد العضلات و إظهار العين الحمرا  .

و لكن :
أعتقد أن ماعانيناه كمنطقة عربية بالعشر سنوات الماضية تحديداً منذ قيام ما يسمي بثورات الربيع العربي المنظمة ضمن خطة كبيرة تحرك خيوطها أطراف كثيرة و ترمي بآخرين من المأجورين إلي جانب المنتفعين و خدام الشياطين ليظهروا بالصورة التي تخفي بخلفيتها ما كان أخطر و أعظم .

ما يؤكد لنا أنها دائرة كبيرة تتوسطها إسرائيل و الجماعات المتطرفة التي تم الدفع بها لدرء الشبهات عن طفلة الدولة العظمي المدللة التي زرعتها لتشتت الشمل العربي ، ثم جاءت المرحلة الحالية من الخطة لتصدير الذقون و الجلابيب و الوجوه المنفرة باسم الدين لاستكمال نفس المسيرة بداخل نفس الدائرة  .


نعم  : ففي هذا التوقيت الحرج من عمر أمة العرب و في أوج تدهورها و ضربها بالإرهاب الأسود الذي تم تصديرة و تمويله و توطينه بأراضيها بفعل فاعل أظن أنه قد كشف عن وجهه و نزع عنه الحجاب بتبجح و كِبر و تحدي غير مسبوق   
فضلاً عن انهيار أهم و أكبر دول المنطقة العربية و تفككها إلي دويلات متناحرة دينياً و مذهبياً  مستغرقة  حتي الآذان في عمليات القتال و التكفير و إراقة  دماء بعضهم البعض ، لتخلو الساحة أمام الصهاينة بدعم  غير متوقف مادياً و معنوياً  من الولايات المتحدة الصهيونية  لإتمام  إحدي خطط بني صهيون طويلة المدي في غفلة من الأمة العربية التي كان من المفترض أن تفوق قوتها كل الأمم  !

هل لنا من وقفة :
نعيد بها ترتيب أوراقنا و تحسين أوضاعنا بناءً علي تلك الإشارات الهامة التي تشير إلي وجود خلل ما تسبب بالضعف داخل المجتمع الإسرائيلي و الذي كما شهد شاهد من أهله ربما لا يستمر وجوده لجيل قادم كدولة قوية متماسكة لها من القدرة أن تسيطر و تحرك من حولها بدول المنطقة ؟

فهل ننتهز الفرصة لربما نستطيع الإتحاد الحقيقي بين دول المنطقة من استقر علي حاله و احتفظ بتماسكه و قوته و من فقدها ثم استعادها و من فقدها و ما زال يعاني الخراب و الإنهيار ،

فنحن كدول عربية إن تمكنا حقاً من التوحد و التلاحم ككتلة واحدة مترامية الأطراف متشاركة إقتصادياً و سياسياً و اجتماعياً لها اتحاد فاعل يتحدث بلسان واحد و توجه واحد و لهجة شديدة ناتجة عن قوة هذا الإتحاد الذي أحلم و أتمني أن يكون أشد قوة و أكثر تماسكاً من اتحاد أوروبا ،

آنذاك: 
سنصبح قوة يتحسب لها جبابرة الأرض و أباطرة العالم  ، و ستتحول تلك الشوكة التي باتت من الضعف الداخلي قابلة للكسر و الإستكانة أمام قوتنا التي لم و لن تفوقها قوة حال ان تعلمنا الدرس و اتحدنا بحق .


نهاية :  فكل ما حدث و ما يحدث كان بأيدينا نحن لا بيد عمرو.. فهل تستفيق الأمة العربية من غفلتها  بفرصة أخيرة قبل فوات الأوان ؟

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