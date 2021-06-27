جامعة الوادى الجديد تطلق المبادرة الرئاسية "هنجملها" بمقر الجامعة الجديد

أعلنت جامعة الوادى الجديد، البدء في مبادرة “هنجملها” بمشاركة الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، ونواب رئيس الجامعة، ووفد المبادرة بحضور محمد القبطان، واللواء كمال الدين حسين، منسق عام المبادرة الرئاسية والتى تستهدف زراعة 3400 شجرة مثمرة بجامعة الوادى الجديد والتى شارك فيها طلاب كلية الزراعة.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إن المبادرة تأتى في إطار المبادرة الرئاسية والإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين وخصوصًا الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

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وأضاف أن أكثر من 100 طالب وطالبة من كلية الزراعة وكليات الجامعة شاركوا فى المبادرة تحت شعار ( هنجملها) بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.

ومن جانبه، قال محمد القبطان منسق عام المبادرة، إن المبادرة تأتى ضمن خطة الدولة لدمج المناطق الحدودية في المبادرات لتنميتها والترويج لمقوماتها.

وأكد الدكتور محمد محمود المستشار البيئى لجامعة الوادى الجديد ومنسق المبادرة بالجامعة ان مبادرة هنجملها تستهدف زراعة 3400 شجرة مثمرة في جامعة الوادي الجديد تتمثل فى أشجار الزيتون والليمون والمانجو.

وأضاف أن مبادرة (هنجملها ) تهدف للحد من مخاطر الاحتباس الحراري وزيادة المساحة الخضراء وبث روح الولاء والانتماء لتفعيل دور المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بالوادى الجديد.



وعلى هامش زراعة الأشجار المثمرة بالجامعة عقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة والسيد محمد القبطان منسق عام المبادرة الرئاسية السيد اللواء كمال الدين حسين منسق المبادرة وبحضور الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة والسادة اساتذة الكلية وطلاب الكلية المشاركين فى المبادرة من خلال التدريب الصيفى لشرح اهداف المبادرة الرئاسية هنجملها التى تستهدف التوسع فى زراعة الاشجار المثمرة بهدف إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية بالوادى الجديد.



وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة والنواب، الشكر لمنسقى المبادرة الرئاسية هنجملها على دورهم فى المساهمة فى التوسع فى زراعة الأشجار المثمرة فى ربوع جامعات مصر ومنها جامعة الوادى الجديد وذلك من خلال التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، معربا عن أمله فى الفترة القليلة القادمة إضافة مساحات جديد بمزارع الجامعة لزراعة النباتات الطبية والعطرية.