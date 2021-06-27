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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. لا شكاوى من الأسئلة.. ورئيس المعاهد: توفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية..

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية دون رصد شكاوى

سلامة داوود: توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشرقية وينصح الطلاب بالتركيز والاجتهاد

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر وجه بنشر الطمأنينة في اللجان والتعامل مع الطلاب كأبنائنا

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدون لجان الامتحانات بالشرقية والبحيرة

 

تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، لجنة امتحانات حلمية الزيتون بنين، بمنطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية الأزهرية، وانضباطها باللجان، والالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة لعملية الامتحانات، كما قام الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق، بالمرور على لجنة معهد فتيات العمرانية بالجيزة.

 

وأدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم بالقسم الأدبي وشعبة العلوم الإسلامية امتحان مادة القرآن الكريم، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية (بعوث) امتحان مادة أصول دين ورقة أولى (تفسير/ حديث) ومادة الثقافة الإسلامية، ولم ترصد غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

 

وذكر التقرير اليومي لغرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبي وشعبة العلوم الإسلامية يبلغ (74857) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (42806) بنين، و(32051) فتيات، أما الشهادة الإعدادية (بعوث) فيبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (780) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (502) بنين، و(278) فتيات.

 

وتفقد مديرو العموم ورؤساء الإدارات المركزية على مستوى الجمهورية ولجان المتابعة الميدانية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية- لجان الشهادة الثانوية لمتابعة الامتحانات والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

 

بدوره، شدد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على ضرورة تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتعامل مع الطلاب والطالبات كأبنائنا وبث الطمأنينة في نفوسهم وحسهم على المذاكرة والاجتهاد والبعد عن الأمور التي تصرف الانتباه وخصوصًا في فترة الامتحانات، والتعامل بجدية مع الشهادة الثانوية حتى يصل كل طالب إلى مبتغاه ودخول الكلية التي يتمناها.

 

وأكد وكيل الأزهر، أن مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد يُسيّرون لجان متابعة ميدانية بشكل يومي لمتابعة عملية الامتحانات عن قرب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانضباط حفاظًا على حقوق الطلاب.

 

كما تفقد، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، أمين المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، لجنتي بنين وفتيات المنيا بمنطقة المنيا الأزهرية للتحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باللجان بما يساهم في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وكافة القائمين على أعمال الامتحانات.

 

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والبعوث الإسلامية خلال اليوم دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أي شكاوى تتعلق بالإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

 

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.

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