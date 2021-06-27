تحطم سيارتين.. سقوط شرفة عقار قديم غرب الاسكندرية دون إصابات

سقطت شرفة عقار قديم بمنطقة المكس بالقباري غرب الاسكندرية ، عصر اليوم “الأحد”، مما تسبب في تحطم سيارتين، دون وجود أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا بشأن سقوط شرفة عقار بمنطقة المكس بالقباري، مما أسفر عن تحطيم سيارتين تصادف وقوفهم أسفل العقار.

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وعلى الفور، هرعت قيادات من المحافظة والأمنية لمتابعة حالة العقار وعمل اللازم من الإجراءات.

وتمثل العقارات القديمة المتهالكة بمحافظة الاسكندرية أزمة كبيرة لجميع الجهات التنفيذية بالمدينة الساحلية.

والمشكلة تعود إلى عقود مضت، ولها تفرعات كثيرة، وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا أكثر من مرة لحل أكثر من أزمة ونقل المواطنين إلى منازل أخرى، بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها.

ومنذ يومين، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة يفيد بانهيار عقار قديم كائن ب ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وعلى الفور، هرع الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع، وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، وهدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالاسكندرية، من انتشال أربع ضحايا من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة العطارين، وسط الإسكندرية.

وأوضح رئيس حي وسط أن العقار مأهول بالسكان ومكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018، مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وقالت إحدى ساكنات العقار إنها سمعت صوت "طقطقة" غريبة في جدران العقار، وعلى الفور أخبرت الجيران، وما هي إلا لحظات حتى بدأ العقار بالتصدع، وانهار بالكامل، ليترك الجميع ذكرياته داخل العقار المنهار.

وأكد أغلب شهود العيان وأصحاب المحلات بالشارع إن أغلب سكان عقار العطارين المنهار وسط الإسكندرية، استشعروا بوجود هزة بالمنزل وخرجوا سريعا قبل دقائق من انهياره.

وطالب أهالي العقار المنهار بتوفير سكن بديل بعدما أصبحوا بلا مأوى، وجميع ممتلكاتهم باتت ركامًا تحت حطام العقار المنهار.

وقد انتقل فريق نيابة العطارين وسط الاسكندرية، أول أمس الجمعة، إلى موقع انهيار عقار مكون من أرضي و5 طوابق مأهول بالسكان.

وطلبت نيابة العطارين بالاسكندرية، ملف العقار المنهار وسماع أقوال شهود العيان الواقعة، للوقوف عن أسباب الانهيار.