سفير البحرين بالقاهرة: رؤية الملك حمد أسهمت في تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني

أكد سفير مملكة البحرين لدى القاهرة هشام بن محمد الجودر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ما يشهده القطاع المالي المصرفي بمملكة البحرين من نمو متسارع وما يتسم به من عمق وتنوع، ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد ، و بمؤازرة ودعم من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، حفظه الله، ودليل على خطوات مملكة البحرين المستمرة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية البحرين 2030.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سفير مملكة البحرين في القاهرة، اليوم، خلال مشاركته في فعاليات "منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية"، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأضاف "الجودر"،أن مملكة البحرين أصبحت مركزًا مصرفيًا إقليميًا نجح في استقطاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية، خصوصًا وأن القطاع المالي والمصرفي في المملكة لم يتأثر جراء تداعيات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يشكل عنصرًا أكثر جاذبية لتكون المنامة العاصمة المالية للمنطقة بأكملها.

وقال السفير البحريني، إنه على مدار أكثر من قرن من الزمان، ومنذ تأسيس أول بنك في البحرين عام 1920، سجل القطاع المالي والمصرفي في المملكة قصص نجاح مميزة مثلت نموذجًا تحتذي به الكثير من الدول الأخرى، حيث تطور أداء هذا القطاع ليسهم بما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نموًا سنويًا لا يقل عن 10%، وتحتضن المملكة حاليا 382 مؤسسة مالية، من بينها 98 بنكا من بينها 21 مصرفًا إسلاميًا، وبلغت قيمة أصول القطاع في يونيو 2020 نحو 211 مليار دولار أمريكي، وهو الأمر الذي يوفر مزايا إضافية وعنصر جذب للمستثمرين من خارج البحرين.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار لـ 216 مشروعًا، وتحتل المملكة المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، كما نجد أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي، حيث تساهم بقيمة 309.6 مليون دولار في البنك الأهلي المتحد مصر، كما تساهم بقيمة 117 مليون دولار في مجموعة البركة المصرفية، كما تساهم بـ90 مليون دولار في المؤسسة العربية المصرفية، ويساهم بنك الإثمار بقيمة 43.6 مليون دولار في بنك فيصل الإسلامي، وغيرها من الاستثمارات في هذا القطاع المصرفي المهم.

ولفت إلى أن، الزيارة التي قام بها إلى القاهرة وفد غرفة صناعة وتجارة البحرين، في شهر مايو الماضي، وبحث إنشاء محور تجاري مباشر بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة، لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في شتى المجالات ومنها القطاع المالي والمصرفي.