خالد الجندي: حسين يعقوب يرى أن اللحية من أصول العقيدة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشيخ محمد حسين يعقوب قال إنه لو أتيح لنا أن نكتب العقيدة مرة ثانية لقلنا إن اللحية من أركان العقيدة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إن ظهور التيار السلفى قبل 40 عاما تسبب فى دمار المجتمع.

خطورة التيار السلفي

وأضاف أبو عاصي، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه قبل أربعين عاما لم نسمع عن وجود فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط.



وذكر أن قضايا المرأة قضايا عادية جدا ، لم تظهر إلا بمجيء التيار السلفي وصارت المرأة كأنها عدو، كما حولوا مسألة إعفاء اللحية إلى كونها من الأمور العقيدية، برغم أنها من الأمور المختلف في حكمها شرعا.

وتابع الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أن من يدعون انتسابهم للمذهب الحنبلي من التيار السلفي، لا يعلمون أصلا أصول هذا المذهب، ومع ذلك اقتصروا في خلافهم مع الأزهر بل وحولوا الاختلاف إلى عداء.

وذكر أنه من الأسف الشديد، أن بعض الأزاهرة صاروا مع التيار السلفي، إما بعلم وإما بتعمد لمصلحة مادية أو شخصية.