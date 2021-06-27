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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العدل : نقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات بالفيوم إلى ديوان المحافظة

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمة قرار وزير العدل بإعادة تشكيل ونقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات لمحافظة الفيوم .

وجاء نص القرار كالاتي:"إعادة تشكيل ونقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات لمحافظة الفيوم من عمارة الاوقاف رقم 3 حيدار الرماد الي الدور الاول علوي بمبني ب، الرئيسي بديوان عام محافظة الفيوم".

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وذكرت الجريدة الرسمية انه  بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها. 

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