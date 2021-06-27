العدل : نقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات بالفيوم إلى ديوان المحافظة

نشرت الجريدة الرسمة قرار وزير العدل بإعادة تشكيل ونقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات لمحافظة الفيوم .

وجاء نص القرار كالاتي:"إعادة تشكيل ونقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات لمحافظة الفيوم من عمارة الاوقاف رقم 3 حيدار الرماد الي الدور الاول علوي بمبني ب، الرئيسي بديوان عام محافظة الفيوم".

وذكرت الجريدة الرسمية انه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها.