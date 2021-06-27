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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتاب جديد يفضح كبير أطباء الامراض المعدية في أمريكا ويتهمه بالكذب والتزوير

فوتشي
فوتشي

اتُهم الدكتور أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بـ الولايات المتحدة بالكذب اليوم الأحد، بعد مزاعم بأنه نفى زورًا معرفة الأسباب الكامنة وراء قرار الرئيس ترامب بقطع التمويل عن المختبر الصيني المتهم بالإفراج عن فيروس كورونا - كوفيد 19.

وقاوم كبير المستشارين الطبيين لـ البيت الأبيض في البداية أمر ترامب بوقف تمويل دافعي الضرائب لمعهد ووهان لعلم الفيروسات في أبريل 2020 ، وفقًا لكتاب قادم ، قبل أن يخبر لجنة في مجلس النواب في يونيو أنه "لا يعرف السبب'' وراء ذلك - قرار الرئيس.

ومع ذلك ، فإن رواية فوتشي تتناقض مع الاقتباسات “الحرفية” التي تظهر أنه كان على دراية كاملة بأن ترامب اتخذ القرار بدافع القلق بشأن سجل أمان المختبر ويخشى أنه كان مصدر جائحة كورونا، المدرج في الكتاب الجديد  “السيناريو الكابوس - بالداخل” رد إدارة ترامب على الوباء الذي غيّر التاريخ بقلم صحفيي واشنطن بوست ياسمين أبو طالب ودميان باليتا.

وقال النائب  رودي كارتر، لـ  فوكس نيوز: إن دكتور فوتشي مهووس جدًا بالحفاظ على أهميته والتقليل من دور الرئيس ترامب في مكافحة هذه الأزمة لدرجة أنه تم القبض عليه مرة أخرى وهو يكذب".

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وأضاف “نحن بحاجة إلى شخص يقود الاستجابة للوباء وإلى تحقيقنا في أصوله يهتم أكثر بالحقيقة من حملة العلاقات العامة الخاصة به. حان الوقت لرحيل الدكتور فوتشي”.

وقاوم  فوتشي، في البداية توجيهًا للبيت الأبيض بإلغاء منحة من المعاهد الوطنية للصحة (NIH) إلى EcoHealth Alliance - وهي منظمة غير ربحية تجري أبحاثًا حول فيروسات كورونا التي عملت سابقًا مع مختبر ووهان.

وردا على سؤال حول منحة الكونجرس البالغة 370 ألف دولار في يونيو 2020 ، قال فوتشي إن المنحة "أُلغيت لأن المعاهد الوطنية للصحة طُلب منها إلغائها'' ، ولم يعرف السبب '' وراء أمر ترامب.

ويعترف فوتشي بأن 600 ألف دولار من الأموال العامة ذهبت إلى ووهان.

كتاب جديد كبير أطباء الامراض المعدية أنتوني فوتشي فيروس كورونا أزمة كوفيد -19 كورونا

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