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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020 .. هولندا تفشل في الوصول لشباك التشيك بالشوط الأول

صدى البلد

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة هولندا والتشيك، التي تقام على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بالمجر، ضمن مواجهات دور الـ16  يورو 2020.

وفي الدقيقة 27 من عمر المباراة صوب سيفشيك كرة على المرمى الهولندي لكن الحارس تعامل معها بنجاح.

هولندا تفشل في الوصول لشباك التشيك

في الدقيقة 38من عمر المباراة كاد المنتخب التشيكي عن طريق لاعبه باراك أن يسجل الأول بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس تعامل معها لتخرج إلى ركنية.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مارتن ستيكيلينبرج.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - ستيفان دي فري - دالي بليند.

خط وسط الملعب: دينزل دومفريس - باتريك فان آنهولت - فرينكي دي يونج - مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ممفيس ديباي - دونيل مالين.
ويسعى منتخب هولندا بقيادة قائده جورجينيو فينالدو، لتحقيق الفوز على التشيك في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة، نحو حلم التتويج بلقب يورو 2020.

وقدم منتخب هولندا نتائج رائعة في دور المجموعات، حيث تفوق على أوكرانيا 3 -2، وعلى النمسا 2 - 0، وعلى مقدونيا الشمالية 3- 0.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب التشيك، في مواصلة تفوقه على منتخب هولندا، في السنوات الآخيرة، بخطف الفوز منه، وحجز تذكرة التأهل إلى ربع نهائي يورو 2020.

كان منتخب التشيك حقق الفوز على هولندا، ذهابا وإيابا، في تصفيات بطولة يوور 2016.

وتأهل منتخب التشيك، إلى دور الـ 16، من بطولة يورو 2020، بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط.

التعادل السلبي الشوط الأول مباراة هولندا والتشيك ملعب بوشكاش أرينا بودابست

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