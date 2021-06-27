دعم منظومة النظافة بـ 6 سيارات محطة وسيطة متنقلة في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تدعيم منظومة النظافة بعدد 6 سيارات محطه وسيطة متنقله بتكلفة اجمالية 15 مليون جنيه، وذلك في اطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن سعة السيارة الواحدة أكثر من ١٥ طن مخلفات ، وذلك للقضاء علي تجمعات القمامة و زيادة دورات رفع المخلفات والحد من ظاهره النباشين التي باتت تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

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دعم منظومة النظافة

واكد اللواء محمد الشريف على رؤساء الاحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة بجميع احياء الإسكندرية، و ازالة المخلفات اول باول، وشن حملات للتصدى لظاهرة النباشين، مشيرا الى ان توزيع عربات المحطة الوسيطة المتنقلة في المناطق الاكثر كثافة من حيث كمية المخلفات .

يذكر أن سيارت المحطة الوسيطة المتنقلة محكمة الغلق لتطبيق الاشتراطات العامه للسلامه و الصحه البيئة، ويوجد بكل محطة صندوق مسحط ارضي يتم تفريغ الحموله به و كبسه داخل المحطه.