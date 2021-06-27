محافظ كفر الشيخ يتابع حملات رفع وإزالة الإشغالات.. صور

شهدت مدينة كفر الشيخ، حملات موسعة لإزالة الإشغالات، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لإزالة الإشغالات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الانضباط للشوارع والميادين، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحالّ وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع رجال أمن كفر الشيخ.



أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، علي أعمال رفع جميع الإشغالات بشوارع " بشوارع النبوي المهندس - الخليفة المأمون بشرق كفر الشيخ، وميدان الفالوجا وشارع ٢٣ يوليو، بغرب المدينة، كذا حملة حملة مكبرة بالموقف القديم، وتم تسليم الموقف بعد رفع الإشغالات لمدير المواقف وإدارة الموقف لمنع الإشغالات.



وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدي على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

منظومة العمران



وفي سياق آخر، صرح أحمد السماحي المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر القرار رقم (611) بسنة 2021م، بشأن منظومة العمران وحوكمت منظومة التراخيص للقضاء إلى البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص، وشمل القرار 4 مواد:

المادة الأولى؛ استئناف أعمال البناء بالنسبة للمدن، وذلك بعدم السماح باستئناف الأعمال للرخص السارية بالمدن التي شرع أصحابها في البناء إلا بعد فحصها من قبل اللجان المُشكلة، استمرار أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم (475) لسنة 2020 بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجرا والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، التأكيد عليها عدم إيقاف منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال لأي مباني خدمية أو غير سكنية والمشروعات القومية، كذا رخص الهدم للمباني السكنية الآيلة للسقوط بموجب قرار من اللجنة المختصة، كذا بالنسبة للقرى يستمر إصدار تراخيص بناء جديدة (إنشاء - تعلية - إلخ) بالقرى والتوابع والعزب وكذا العقارات التي تم إنهاء إجراءات التصالح عليها، واستمرار اعمال اللجان المشكلة بقرار المحافظة رقم (450) لسنة 2020م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها، وأن يتقدم المواطنين بطلبات التراخيص عبر المركز التكنولوجي المختص.



والمادة الثانية؛ أعمال التشطيبات، حيث يسمح بأعمال التشطيبات (خارجية - داخلية) فقط للعقارات الصادر لها تراخيص طبقًا للقوانين المنظمة لأعمال البناء أو المباني التي لم تخضع لقانون البناء والمقامة قبل العمل بقانون البناء رقم (119) لسنة 2018 م ومطابقة علي الطبيعة بمعرفة اللجنة المُشكلة في هذا الشأن دون أي إنشاءات جديدة، شرطية عدم وجود مخالفات بالعقار.



والمادة الثالثة بخصوص تزويد العقارات بالمرافق؛ حيث يسمح بتوصيل المرافق للعقارات التي تم فحصها باللجنة المشكلة بالقرار رقم (475) لسنة 2020م، والسماح بتوصيل المرافق للعقارات القائمة والحاصلة على ترخيص بناء سابق وفقًا للقوانين المنظمة لأعمال البناء، بالإضافة إلى السماح بتزويد العقارات الصادر بها تراخيص بناء وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة بالمرافق، والسماح بتوصيل المرافق للعقارات التي تم إنهاء إجراءات التصالح عليها وسداد قيمة مقابل التصالح أو سداد كافة الأقساط.



والمادة الرابعة بخصوص إيقاف تراخيص البناء بالمدن؛ حيث يستمر إيقاف إصدار تراخيص بناء جديدة للمباني السكنية الخاصة داخل الحيز العمراني المعتمد بمدن المحافظة، والسماح بإصدار تراخيص (تعلية - هدم) للمباني الخاصة داخل الحيز العمراني المعتمد بمدن المحافظة.

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