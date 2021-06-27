رئيس قناة السويس: تعويم السفينة إيفر جرين تم بجهود مصرية خالصة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن تعويم السفينة ايفر جرين أثبت للعالم ما تم بجهود مصرية خالصة وعمل مصري بامتياز، مشيراً إلي أنه أثبت للعالم أجمع قدرة مصر لاسيما في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تابع لحظة بلحظة ملف تعويم تلك السفينة.

وأوضح ربيع، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم الأحد، أن حل تلك الأزمة كان مثار فخر وأشادت به كافة المنظمات والشركات الملاحية والبحرية خاصة ان الازمة تم التغلب عليها وحلها بأفكار مصرية وجهود مصرية وعمالة مصرية من ابناء هيئة قناة السويس.

تعويم السفينة ايفر جرين

وأضاف ربيع أنه تم التكريك بعمق 18 مترا حتي تم تعويم السفينة وتم استخراج اكثر من 29 الف متر مكعب نتيجة أعمال التكريك، لافتا إلى ان السيناريو الثاني لتعويم السفينة كان كارثيا لانه كان سيتغرق أكثر من 6 اشهر خالصة لاسيما وأن السفينة كانت تحمل أكثر من 18 الف حاوية وبالحساب كان سيتم انزال 10 حاويات في الساعة الواحدة ولكن بفضل الله وبفضل ابناء مصر تم التعويم في 6 ايام في ملحمة مصرية خالصة .

وقال ربيع إنه تم العمل ليلا ونهارا حتي الانتهاء من تعويم السفينة، مشيراً إلي أن الإدارة المصرية تغلبت علي ازمة السفن المنتظرة في ذلك الوقت، والتي وصل عددها لاكثر من 422 سفينة حيث أدير الأمر علي اعلى مستوي حتي تم مرور تلك السفن بأمان في اربعة ايام فقط كل يوم 100 سفينة وهو ما اعاد الي الاذهان ملحمة تأميم قناة السويس.

و لفت الي ان تلك الأزمة كان لها فائدة عظيمة منها العمل علي تطوير اقسام الانقاذ واضافة قاطرات تعمل بقوة 250 طنا وأجهزة وأوناش ولأكثر من 60 مترا ارتفاعا وتأسيس وحدة بحرية دولية و كذلك وحدة تعويضات.

وأشار اللواء احمد العوضي الى ان ممثلي الشعب فخورون بما قامت به الهيئة وشكر القائم بأعمال رئيس اللجنة الهيئة والفريق ربيع لما يقومون به من جهود . وقال اللواء غباشي بدير ان تلك الازمة رفعت الروح المعنوية للشعب وزادت من ولاء الشباب وانتمائهم للوطن الكبير مصر واصبح الشباب يفتخر بما تقوم به الهيئة خاصة في تلك الازمة والتي كانت تحت سمع وبصر الشارع العالمي والرأي العام العالمي.