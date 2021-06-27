عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس قناة السويس: تعويم السفينة إيفر جرين تم بجهود مصرية خالصة

تعويم السفينة الجائحة
تعويم السفينة الجائحة

أكد  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن تعويم السفينة ايفر جرين أثبت للعالم ما تم بجهود مصرية خالصة وعمل مصري بامتياز، مشيراً إلي أنه أثبت للعالم أجمع قدرة مصر لاسيما في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تابع لحظة بلحظة ملف تعويم تلك السفينة.

 

وأوضح  ربيع، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم الأحد، أن حل تلك الأزمة كان مثار فخر وأشادت به كافة المنظمات والشركات الملاحية والبحرية خاصة ان الازمة تم التغلب عليها وحلها بأفكار مصرية وجهود مصرية وعمالة مصرية من ابناء هيئة قناة السويس.

 

تعويم السفينة ايفر جرين

وأضاف  ربيع أنه تم التكريك بعمق 18 مترا حتي تم تعويم السفينة وتم استخراج اكثر من 29 الف متر مكعب نتيجة أعمال التكريك، لافتا إلى ان السيناريو الثاني لتعويم السفينة كان كارثيا لانه كان سيتغرق أكثر من 6 اشهر  خالصة لاسيما  وأن السفينة كانت تحمل أكثر من 18 الف حاوية وبالحساب كان سيتم انزال 10 حاويات في الساعة الواحدة  ولكن بفضل الله وبفضل ابناء مصر تم التعويم في 6  ايام في ملحمة مصرية خالصة .

القيادة المركزية الأمريكية: تعويم السفينة الجانحة أثبت كفاءة الإدارة المصرية

قائد عسكرى أمريكي: تعويم السفينة البنمية اثبت كفاءة الإدارة المصرية لقناة السويس

وقال ربيع إنه تم العمل ليلا ونهارا حتي الانتهاء من تعويم السفينة، مشيراً إلي أن الإدارة المصرية تغلبت علي ازمة السفن المنتظرة في ذلك الوقت، والتي وصل عددها لاكثر من 422 سفينة حيث أدير الأمر علي اعلى مستوي حتي تم مرور تلك السفن بأمان في اربعة ايام فقط كل يوم 100 سفينة وهو ما اعاد الي الاذهان ملحمة تأميم قناة السويس.

 

و لفت الي ان تلك الأزمة كان لها فائدة عظيمة منها العمل علي تطوير اقسام الانقاذ واضافة قاطرات تعمل بقوة 250 طنا وأجهزة وأوناش ولأكثر من 60 مترا ارتفاعا وتأسيس وحدة بحرية دولية و كذلك وحدة تعويضات.

 

وأشار  اللواء احمد العوضي الى ان ممثلي الشعب فخورون بما قامت به الهيئة وشكر القائم بأعمال رئيس اللجنة الهيئة والفريق ربيع لما يقومون به من جهود . وقال اللواء غباشي بدير ان تلك الازمة رفعت الروح المعنوية للشعب وزادت من ولاء الشباب وانتمائهم للوطن الكبير مصر واصبح الشباب يفتخر بما تقوم به الهيئة خاصة في تلك الازمة والتي كانت تحت سمع وبصر الشارع العالمي والرأي العام العالمي.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تعويم السفينة تعويم السفينة ايفر جرين قناة السويس

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: مستعدون لتقديم منح دراسية كاملة لـ جامعات stem

ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في فلوريدا الأمريكية إلى 9 قتلى

اتهام وزير الداخلية التركي بالاحتيال والعمل لصالح المافيا

حقوق النواب تطالب بسرعة التحقيق فى واقعة التنمر على فتاة الفستان

سفير البحرين بالقاهرة يكشف عن حجم استثمارات بلاده بمصر

رئيس قناة السويس: تعويم السفينة إيفر جرين تم بجهود مصرية خالصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادي شهير على يد مساعده

مصدر بالأهلي يكشف كواليس مقتل مدرب سباحة في فرع الشيخ زايد

الموقف النهائي لـ الأهلي من عرض العين لضم "ديانج"

تعليق هبة قطب على منع ابنتها من نزول حمام السباحة بسبب المايوه

القبض على سائق تسبب في مصرع عميد شرطة على طريق صلاح سالم

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ