بعد سحب الاقامة الذهبية في الامارات .. أزمات واجهت نسرين طافش

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، محركات البحث جوجل في مصر بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقها الغامض الذي نشرته منذ ساعات عبر خاصية “الاستوري”على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وتصدرت نسرين طاقش، مؤشرات البحث بالتزامن مع انتشار شائعة سحب الإقامة الذهبية الإماراتية منها، على الرغم من عدم رد "طافش" على الموضوع بصورة واضحة، وأثار تعليقها فضول ألاف المتاعبين.

قالت :"الله يرزقني فلوس كثر ما سمعت عن نفسي سوالف مالي شغل فيها".

ويرصد صدى البلد أبرز المحطات التي أثارت فيها نسرين طافش الجدل:

نسرين طافش تثير الجدل من جزر المالديف

تسببت الفنانة نسرين طافش فى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين، حيث أن الفنانة نسرين طافش تتواجد الأن فى جزر المالديف لقضاء إجازتها الصيفية وتتابع محبيها وجمهورها يوميا بصور من هناك وهو الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وبدأت الفنانة نسرين طافش الكشف عن رحلتها إلى جزر المالديف من خلال مجموعة من الفيديوهات والصور التى نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام.

ونشرت طافش فى البداية فيديو من داخل غرفتها بأحد الفنادق «تحت البحر» ووهى تلعب مع الأسماك الملونة، لتنشر بعدها نشرت فيديو من داخل أحد القصور الفخمة.

وتوالت الفنانة نسرين طافش نشر عدد كبير من الصور لرحلتها فى جزر المالديف ولكن تفعل الجمهور بشكل كبير عندما نشرت نسرين صور لها وهى تتنول الإفطار داخل حمام السباحة.

نسرين طافش تثير الجدل بسبب صورها في حمام السباحة

أثارت الصور الأخيرة التي نشرتها الفنانة السورية، نسرين طافش، والتي تم التقاطها من أحد المسابح المرتفعة في برج دبي بالخليج العربي جدلا بين المتابعين، بحسب بعض المواقع العربية.

وشاركت طافش محبيها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحتها في "إنستجرام" صورا ملتقطة من أحد مسابح مدينة دبي، وتحديدا من مسبح مرتفع في برج العرب بدولة الإمارات.

وعلقت طافش على الصورة بعبارة مقتضبة، قالت فيها: "عندما تشعر بأنك بصحة جيدة ومتقدم وحيوي وعلى قيد الحياة تجذب الكثير من هذه الأمور إليك".

وظهرت طافش في الصورة وهي داخل المياه في أحد المسابح المرتفعة في برج دبي، وتنظر باتجاه النافذة.

نسرين طافش تثير الجدل في مشهد المستشفى من مسلسل "المداح"

يبدو أن الجدل الذي سببته ياسمين صبري في أحد مشاهد مسلسل "فرصة تانية" العام الماضي يتكرر مجددا وهذه المرة مع الفنانة نسرين طافش!

فخلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "المداح" تتعرض "رحاب" نسرين طافش لانهيار عصبي بعد وفاة والدها واتهام حبيبها "صابر" بأنه وراء مقتله وتنقل على إثره للمستشفى.

نجد أن وجه نسرين طافش لا تبدو عليه علامات الإنهيار فهي تضع ماكياجا كاملا ولم تبذل مجهودا حتى في إزالة الرموش مما يذكرنا بمشهد دخول ياسمين صبري المستشفى بعد وقوع حادث سيارة لها خلال أحداث مسلسل "فرصة تانية" العام الماضي حيث بدت بكامل أناقتها ولم يتأثر الماكياج الذي كانت تضعه بالحادث مطلقا.

نسرين طافش تثير الجدل.. ترقص سالسا وترتدي الحجاب

شاركت الفنانة السورية، نسرين طافش جمهورها بمقطع فيديو من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، حيث كانت تتدرب على رقص السالسا، وصورة أخرى حيث ترتدي الحجاب.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ600 ألف، والكثير من التعليقات التي انقسمت في الرأي، فمن المتابعين من أعرب عن إعجابه برقصها ورشاقتها، ومنهم من رأى أنها بحاجة للتدريب أكثر.

وأرفقت طافش الفيديو بتعليق قالت فيه:"أرقص .. لأنه لا يوجد شعور في العالم أعظم من شعور الحركة على مقطوعة موسيقية وترك بقية العالم يختفي.

نسرين طافش بالروب الابيض من غرفتها:

أثارت الفنانة نسرين طافش الجدل ، بصورة جديدة لها وهي نائمة ترتدي "برنس"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: "في السكون غناء جميل، في الصمت دهشة أصوات، حين تجلس وتصمت تخترع أوتارًا جديدة، وديع السعادة، نية اليوم: أنا امنح نفسي جرعة صحية من الوقت الهادئ باستمرار.