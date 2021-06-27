نصف مليار يورو.. إغلاق محطة بوشهر النووية بسبب ديون إيران لـ روسيا

أعلن علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، عن مشاكل مالية أدت إلى قرار إغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية، على الرغم من قوله أيضاً إن الإغلاق جاء بسبب "مشاكل فنية".

وقال صالحي في تصريحات لموقع "خانه ملت" الإيراني، إن إيقاف تشغيل محطة بوشهر للطاقة النووية كان بسبب مشاكل فنية، وهذه مسألة تنشأ بشكل طبيعي بالنسبة لمحطات الطاقة" النووية".

وبعد أسبوع من إغلاق محطة بوشهر النووية، قال صالحي أن إيران تعمل على تسريع سداد ديون بقيمة 500 مليون يورو إلى روسيا، للحصول على الوقود اللازم لتشغيل محطة بوشهر النووية خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة.

وأضاف صالحي أن سبب إغلاق محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد وإخراجها من شبكة الكهرباء يعود إلى "مشاكل فنية"، وأنه تم حل هذه المشكلة تفريبا وستدخل الدائرة خلال اليومين أو الثلاثة القادمية.

وقال صالحي إن "الوقود الحالي لمحطة بوشهر سينفد خلال الأشهر 2-3 القادمة"، مضيفا:"أننا نوفر وقودًا جديدًا لمحطة بوشهر للطاقة ويتم توفير مواردها المالية، وقد دفعت وزارة الطاقة نفقاتها. واليوم أمر البنك المركزي بأن يتم دفع الحوالات المالية للوقود الجديد لمحطة الكهرباء إلى روسيا بشكل أسرع".