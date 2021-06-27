عميد آداب جامعة قناة السويس يعلن استحداث 66 برنامجا لـ الدراسات العليا

أكد الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ جامعة قناة السويس أنه صدر قرار وزاري بـ افتتاح واعتماد ٦٦ برنامج لـ الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة قناة السويس، لأول مرة فى تاريخ الكلية.

وقال عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قناة السويس، “يعتبر هذا إنجازا وتطورا علميا كبيرا يخدم سوق العمل ويقبل أى خريج من أى كلية والقوات المسلحة والشرطة لخدمة تخصصاتهم”.



وأضاف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس أن أسلوب العمل بالكلية وتطويرها جعلها كلية متميزة علي مستوى الجامعات المصرية وهي عمرها ١٥ عاما فقط ، لاسيما وانها توسعت والقوة الطلابية بها بلغت نحو سبعة آلاف طالب وطالبة ١٤ دبلومة ، و٢٦ ماجستير ، و٢٦ دكتوراه نظام الساعات المعتمدة وأصبحت تضم ١٨ قسما وشعبة بعد ان كانوا ٩ فقط، إضافة الي البرامج المميزة للترجمة الفورية بكل لغات العالم من اجل تخريج طالب لسوق العمل ولدينا احدث قسم وهو المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ويمنح الطلاب خبرة كبيرة لخدمة إقليم القناة ومن قدراته ان يحدد اهم نقاط المراقبة بمحور قناة السويس وتحديد الأماكن التي تستوعب إقامة منشآت عمرانية والاستخدامات البشرية وأماكن الزراعة والمصائد السمكية بمنطقة القناة وسيناء .



وأشار الدكتور عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة قناة السويس، إلى أن الكلية تنفرد دون الجامعات المصرية كلها بقسم المساحة ونظم المعلومات بتقنية الـGis قادر علي مواجهة اية ازمات اوكوارث طبيعية مثلاً تحديد اماكن الحرائق والتفجيرات في البنوك والمنشآت الهامة وتتبع مرتكبيها وتحديد اماكنهم واختيار الطريقة الامثل لمواجهة ومكافحة تلك الكوارث في اسرع وقت ممكن ، و امكانية تحديد مواقع الاستخدامات والمصادر الاقتصادية وتحديد اماكن العشوائيات والمناطق السكنية المستحدثة ، مشيراً إلى أن هذا توجه جديد علي مستوى العالم .

وأكد عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة قناة السويس، أن جامعة قناة السويس كانت سباقة في الاتجاه نحو التحول الرقمي ولدينا احدث قاعات تدريس اونلاين علي احدث النظم العالمية وغير موجودة بالجامعات الخاصة اضافة الي استحداث برامج مميزة تم اعتمادها مؤخراً من مجلس الكلية ومنها علم المصريات في التاريخ البردى واليونانى والرومانى، اضافة إلي برامج الحصول علي دبلومة في الاعلام المميز والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجرافية وتحليل البيانات .



وقال الدكتورعادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة قناة السويس ان جهود ادارة الجامعة باشراف الدكتور احمد زكى رئيس جامعة قناة السويس لم تتوقف اطلاقاً نحو مواكبة التطور الهائل والمتلاحق في العالم حيث تم تنفيذ دورات عديدة لتأهيل وتدريب اعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم بشكل مستمر لضمان استمرار الجودة في التعليم وملاحقة تطوره السريع لخدمة سوق العمل