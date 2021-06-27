كأس العرب للشباب.. السنغال تتعادل مع العراق.. وجزر القمر تهزم لبنان بثلاثية

أسفرت مباريات اليوم الأحد التى أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب التى تستضيفها مصر حتى يوم ٦ يوليو المقبل عن التعادل الإيجابي بين السنغال والعراق بهدف لكل منهما.

فيما شهدت الجولة ذاتها تغلب منتخب جزر القمر على نظيره منتخب لبنان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكد على ترحيب الاتحاد المصري بالتجمع العربي الكبير في القاهرة من خلال بطولة كأس العرب للشباب، مشيرًا إلى أن البطولة تعد فرصة كبيرة للمنتخب الوطني للشباب الذي تم تكوينه مؤخرا من مواليد 2003.

كما تعد المحطة الأولى في خطة إعداد الفريق وصولًا إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تنظمها مصر بعد أقل من سنتين وهي في الوقت نفسه المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر اقامتها في إندونيسيا 2023.



وتمنى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم طيب الإقامة لجميع الوفود المشاركة في البطولة. مؤكدًا على وضع كافة امكانات الاتحاد المصري لمساعدة الاتحاد العربي لكرة القدم في نجاح تنظيم البطولة وفق السياسة التي تتبناها مصر لتنظيم البطولات على جميع المستويات حتى أصبحت مركزًا للبطولات الكبرى، وهو ما يعد فخرًا لنا كمصريين.

من جهته أكد محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب خلال المؤتمر الصحفي أنه يسعي للخروج بأكبر استفادة ممكنة من المشاركة في كأس العرب للشباب بالقاهرة، باعتبارها احتكاكا قويا مع مدارس لعب مختلفة.

فيما قال يوسف حسن لاعب المنتخب الوطني ، أنه وزملاءه خاضوا تدريبات قوية خلال الأيام القليلة الماضية من أجل الظهور بشكل جيد على المستوى الفني والبدني خلال منافسات البطولة.

وانطلقت الأحد الماضى منافسات النسخة السابعة لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالقاهرة وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل.

وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخباً، موزعة على أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - النيجر - موريتانيا - الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب - طاجيكستان - الإمارات - جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال - لبنان - العراق - جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس - اليمن - السعودية –أوزبكستان.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب استاد القاهرة الدولي وبتروسبورت والمقاولون العرب بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية.

وفاز المنتخب الوطني للشباب فى المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد القاهرة الدولي على النيجر بهدفين ضمن المجموعة الأولى ثم تغلب على الجزائر بهدف نظيف واكتسح موريتانيا بأربعة أهداف.

