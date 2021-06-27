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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة البريطانية: ننسق مع كبرى الشركات لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

دكتور يحيى بهي الدين
دكتور يحيى بهي الدين

قال الدكتور يحيى بهي الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر ، إن الجامعة تهتم بشكل كبير بتأهيل الطلاب لسوق العمل فالطالب قبل أن يتخرج لابد قبل أن يعرف ما سيدرسة معرفة ماذا سيعمل في المستقبل وما هو متاح له من خلال تخصصه لذا خلال عملية التقديم تطلع الطالب على المواد الدعائية نوضح من خلالها للطالب ماذا سيدرس ومن بعده ما سيعمل به.

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وأضاف "بهي الدين " أنه خلال فترة دراسته يوجد التدريب الصيفي وهناك بعض الكليات اجباري بها مثل كليات الهندسة يكون أمر ضروري لها التدريب قبل التخرج خلال السنوات الأخيرة وذلك لأنها كلية عملية حيث نوفر لهم التدريب من خلال التنسيق مع الشركات وذلك للتعرف على العمل على الطبية ولغة التعامل داخل، وذلك للتعرف على مجالات العمل المختلفة لكي يكون مطلع قبل التخرج ليحصل على وظيفة بالإضافة إلى أنه داخل الجامعة.

 

 وكان قد اعتمد الدكتور يحيى بهي الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، قرار تعيين  الدكتور مدحت إبراهيم مديراً لمركز النانو تكنولوجي خلفاً للدكتورة أمل قصري، والتي تم تعيينها رئيساً لقسم الابتكار وبناء القدرات في العلوم الهندسية بالمقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو في باريس.

 

وأكد الدكتور يحيى بهي الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية، أن تعيين الدكتور مدحت إبراهيم رئيساً لمركز النانو تكنولوجي يأتي في إطار الالتزام بخطة الجامعة الإستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية والتي تعتمد على الاهتمام بالتطوير والتحديث ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، إضافة إلى الاهتمام بالبحوث العلمية الحديثة ومجالات الابتكار.

 

وهنأ بهي الدين الدكتورة أمل قصري على تعيينها رئيسا لقسم الابتكار وبناء القدرات في العلوم الهندسية بالمقر الرئيسي للمنظمة الأممية في باريس، متمنياً لها التوفيق ومواصلة النجاح في منصبها الجديد.

الجامعة البريطانية الدكتور يحيى بهي الدين سوق العمل التدريب الصيفي كليات الهندسة رئيس الجامعة البريطانية

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