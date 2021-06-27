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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استقبال أسطوري.. أحمد موسى يعلق على زيارة السيسي لـ العراق

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة العراق الشقيق، مؤكدا أنها تأتي في وقت هام ومرحلة دقيقة للمنطقة العربية.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق الأولى منذ 31 عاما وأخر زيارة كانت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والتي كانت قبيل غزو العراق للكويت.


وتابع أحمد موسى، أنه تم استقبال الرئيس السيسي استقبالا اسطوريا يليق بمصر، لافتا إلى أن مصر لن تترك الشعب العراقي وحيدا.

 

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" خبرا عاجلا  ذكرت فيه أن الرئيس السيسى أعرب عن تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائى مع العراق فى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى خاصة فى ظل التحديات الكبيرة بالمنطقة.

 

ووجه الرئيس السيسى الشكر للرئيس العراقى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأعرب عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

 

وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسى يلتقى في العاصمة العراقية بغداد مع الرئيس العراقي برهم صالح.

 

وتبدأ في بغداد  اليوم الأحد، أعمال القمة الثلاثية التي تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمناقشة ملفات اقتصادية وسياسية.

 

وقالت صحيفة "الصباح" الصادرة أمس السبت أن القمة الثلاثية تناقش تفعيل جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الدول الثلاث خلال الفترات الماضية في مصر والأردن في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء بين الدول الثلاث.

 

واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية في الطرق المحيطة بحركة مواكب القادة عبر طريق مطار بغداد الدولي أو في الأماكن التي ستشهد عقد الاجتماعات.

 

كان رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي ، قد أكد في وقت سابق أن هناك أطراف تحاول جر الحكومة لـ صدامات ، والهدف منها تخريب عملية الانتخابات ، معقبا :" لن نعطي الفرصة لأية طرف لخلق فرص تعطل عملية الانتخابات " .  

 

وأشار رئيس الوزراء العراقي ، خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي العراقي ، إلى أن هناك أطراف تحاول التشكيك في نزاهة الحكومة، والمفوضية المسؤولة عن الانتخابات .

 

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن إنجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج، مؤكدا أنه في العام 2022 سيتم اكمال الربط بالكامل.

 

وحسب وسائل إعلام عراقية، قال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية إن حكومته بدأت بالربط الكهربائي مع دول الخليج وتم انجاز 85% من العمل في العراق، وفي عام 2022 سيتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الأردن.

 

واعتبر الكاظمي إن وضع الكهرباء في العراق غير مرضي والمشكلة معقدة جدا ، لافتا إلى أنه تم اهدار مليارات الدولارات على الكهرباء حيث تم اكتشاف الكثير من المشاريع المتوقفة لأسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد.

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