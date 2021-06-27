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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي وماجد الكدواني في كواليس فيلم "برة المنهج".. صور

أبطال برة المنهج
أبطال برة المنهج

نشرت الشركة المنتجة لفيلم " برة المنهج" للفنانة روبي وماجد الكدواني ، صورا جديدة من كواليس العمل .

وظهر خلال الصور أبطال العمل روبي وماجد الكدواني ، ومعهم أحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم . 

وكان من المفترض ان ينتهي المخرج عمرو سلامة من تصوير مشاهد فيلم "بره المنهج" أواخر نوفمبر من العام الماضي ،  ولكن تأجل بسبب انشغال الأبطال بأعمال أخرى ، حيث كان  ممهدا لطرح العمل خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام الدراسي الماضي.

وتم تصوير مشاهد الفيلم في عدد من الأماكن المتفرقة بالشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر وحدائق القبة، وغيرها من شوارع القاهرة، وذلك وسط اتباع كافة تعليمات وتوصيات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا في جميع مواقع التصوير ومن بينها تخفيف أعداد العمالة وتطهير وتعقيم أماكن التصوير بشكل كامل ، وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأيدي بالمطهرات.

 

أبطال برة المنهج:

فيلم "بره المنهج" من إخراج عمرو سلامة، الذي يشارك في تأليفه مع خالد دياب، ويتناول العمل قضية التنمر وتحقيق الذات في إطار اجتماعي مشوق، ويشارك في بطولة العمل كل من روبي، ماجد الكدواني، أسماء أبواليزيد، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف فى الفيلم.

ويجسد ماجد الكدواني خلال أحداث الفيلم، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبي بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدواني.

بعد سلسلة من التأجيلات ،يشارك الفنان ماجد الكدوانى عرض فيليمن له خلال موسم الصيف السينمائى، وانتهى من تصويرهما منذ عدة شهور ، وبسبب جائحة كورونا اتخذت الشركة المنتجة قراراً بتأجيلهما . 

 

العمل الاول من المقرر ، وهو فيلم مش أنا ، والذى يشارك فى بطولته كل من تامر حسنى وحلا شيحا وسوسن بدر وشيرين ومن إخراج سارة وفيق . 

إما العمل الثانى  ، فهو فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين ، ويشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

كما يقوم حالياً ماجد الكدوانى بتصوير دوره ضمن أحداث بره المنهج، الذى يشارك فى بطولته الفنانة روبى .

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، الذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

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بره المنهج روبي ماجد الكدواني أحمد امين عمرو سلامة

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