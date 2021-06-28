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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حساسية الحشرات أعراض انتبهي إليها.. وهكذا تحمى طفلك

صدى البلد

حساسية الحشرات ..أعراض أنتبهى لها 

حيل لتحمى طفلك من حساسية الحشرات 

مضاعفات فد تحدث لطفلك بسبب حساسية الحشرات أتبهى إليها 

حساسية الحشرات عند الأطفال  يمكن أن تسبب ردود فعل خطيرة لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية منها وتشمل الحشرات التي يمكن أن تثير ردود فعل تحسسية الدبابير والنمل بجانب مجموعة حشرات أخرى 

وفقا لموقع kidshealth عادة لا تحدث ردود الفعل التحسسية تجاه اللسعات عندما يُصاب الطفل بالسعات لأول مرة و يحدث معظمها عندما يلدغ الطفل للمرة الثانية ، أو حتى بعد ذلك.

إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون لديه رد فعل تحسسي تجاه لدغة الحشرات ، فاتصل بطبيبك. يمكن للطبيب مساعدتك في فهم الفرق بين ما يحدث عادة مع لدغة الحشرات وما يحدث مع رد الفعل التحسسي .

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أعراض حساسية الحشرات


وفقا لموقع هيلث عندما يكون لدى شخص ما حساسية من لسعات الحشرات ، فإن جهاز المناعة في الجسم ، الذي عادة ما يحارب العدوى ، يبالغ في رد فعله تجاه البروتينات الموجودة في سم الحشرة. 

عند اللدغ يستجيب الجهاز المناعي  لمحاربة لسعات الحشرات و هذا يسبب رد فعل تحسسي ، حيث يتم إطلاق مواد كيميائية مثل الهيستامين في الجسم. يمكن أن يتسبب هذا الإطلاق في ظهور أعراض مثل:


صعوبة في التنفس
السعال أو احتقان الأنف
بحة في الصوت أو صعوبة في الكلام
ضيق الحلق
ألم المعدة
التقيؤ
إسهال
حكة أو دموع أو تورم في العيون
قشعريرة
بقع حمراء
تورم
 

مضاعفات حساسية الحشرات


على الجاب الآخر وفقا لموقع هيلث لاين قد تسبب  لسعات الحشرات مضاعفات شديدة مثل  انخفاض في ضغط الدم  مما قد يسبب الدوار أو الإغماء أو أعراض شديدة ، مثل صعوبة التنفس ، والقيء المتكرر ، والإغماء ، أو ضيق الحلق

 يحتاج الشخص المصاب بالحساسية المفرطة إلى العلاج بحقن الإبينفرين على الفور.

كيف يتم علاج ردود الفعل من حساسية الحشرات؟


إذا تم تشخيص إصابة طفلك بحساسية لسعة الحشرات ، فاحتفظ دائمًا بحقنتين تلقائية من الإبينفرين في متناول اليد في حالة حدوث رد فعل شديد. 

إذا بدأ طفلك يعاني من أعراض حساسية خطيرة ، مثل تورم الحلق أو صعوبة التنفس:

أعط حاقن الأدرينالين التلقائي على الفور وقد يطلب منك طبيبك أيضًا إعطاء طفلك مضادات الهيستامين في بعض الحالات. لكن عليك دائمًا علاج رد الفعل الخطير باستخدام الأدرينالين. لا تستخدم أبدًا مضادات الهيستامين بدلاً من الإبينفرين في ردود الفعل الخطيرة.

كيف يمكن للوالدين المساعدة؟


من جانبه أكد الدكتور يوسف سعد إستشارى طب الأطفال أفضل طريقة لمنع ردود الفعل التحسسية تجاه لسعات الحشرات هي تجنب التعرض للسعات في المقام الأول. علم طفلك أن:

تجنب مشي طفلك حافي القدمين على العشب.
تجنب اللعب في المناطق التي تحب أن تتواجد فيها الحشرات 
تجنب الشرب من الصودا المفتوحة أو علب العصير وتأكد من تغطية الطعام عند تناول الطعام بالخارج.

 تحقق من وجود حشرات في أكواب الشرب عندما تكون بالخارج.
تجنب العطور ومنتجات الجسم المعطرة والملابس ذات الألوان الزاهية والمزهرة لأنها كلها تجتذب الحشرات

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