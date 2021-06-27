احجز تذكرة قبل الدخول .. وزير النقل يوجه مواطنا بمحطة مصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لـ الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل.

وجه الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، مواطنا في محطة مصر، كان يريد الدخول دون أن يكون معه تذكره.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير ، للمواطن، قائلا :"مش أنت بتعرف تقرا وتكتب إيه اللى جايبك هنا، وتقدر تعرف أي معلومة وتحجز التذاكر من مكتب الحجز، وأنت عايز تدخل وتركب من غير تذكرة".



وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير ، قائلا : "روح لمكتب حجز التذاكر واحجز تذكره قبل الدخول".

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل حول ديون هيئة السكك الحديدية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إنه 88 مليار جنية و26 مليار جنيه لوزارة المالية، مضيفا أن هذا الرقم لا يعرفه الكثيرون وعلينا التعامل معه.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه هذا الرقم ضخم جدا وعلينا التفكير في هذا الأمر بهدوء، متابعا أن هيئة السكك الحديد مرفق حيوي وهام للشعب المصري جميعا.

في سياق أخر، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تصرف عشرات المليارات لتحديث وتطوير شبكة النقل في مصر وخاصة مرفق السكك الحديد، الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “: ”الدولة المصرية لم تتأخر في الإنفاق الهائل على قطاع السكك الحديد، مضيفا:" حوادث القطارات متواجدة في كافة أنحاء العالم".