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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقعات الجماهير لمباراة الأهلى وبيراميدز في الدورى ..فيديو

صدى البلد

يستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة نادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل، الموافق 1 يوليو عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

 

ورصد موقع "صدى البلد" توقعات الجماهير المصريه في الشوارع حول نتيجة المبارة ومن الذي سيحرز الأهداف.

 

في البداية قال "أحمد محمد" إنه غير متفائل بتلك المباراة خوفاً من إصابة لاعبي الأهلى بالغرور وهو ما قد يكون  يسبب الخسارة، متوقعا أن تنتهي نتيجة المباراة بإحراز هدف واحد لصالح الأهلى من قبل محمد شريف.

 

من جانبه أكد " "علا السيد" أن الأهلى في تلك الفترة يعتبر هو المكتسح الأول علي مستوي كرة القدم حول العالم، كما أن أداء اللاعبين يشجع علي فوزهم في تلك المبارة التي سوف تنتهي بفوز الأهلي 2-0.

 

وأشار " خالد منصور " إلى أن الأهلي سيفوز في تلك المبارة رغم أي تحديات ومعوقات تواجهه، موضحا انه أصبح يمتلك أفضل لاعيبن ومهاجمين ومدافعين، ومن المتوقع أن تتنتهي المبارة 2-1 بإحراز الأهداف من قفشة وشريف.

 

وأعرب "رامي السيد" عن حبة لنادى الزمالك متمنياً تعادل أو خسارة الأهلي حتي يتمكن نادى الزمالك من الفوز بالدوري في النهاية، متوقعاً انتهاء المبارة بنتيجة 1-1.

 

وأختتم " أشرف برهان " بأنه يري أن المبارة ستنتهي 1-0 وذلك لان فريق بيراميدز في تلك الفترة غير قادر علي التحديات كما أن فريق النادى الأهلي أصبح بدون منافس هذا الموسم.

الأهلى الدوري المصري الزمالك الاهلي وبيراميدز فريق بيراميدز

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