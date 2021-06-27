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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مؤلف كتاب نحو الجمهورية الجديدة: الرئيس السيسي كان الملاذ الأخير لإنقاذ مصر

الكاتب صلاح البيجيرمي
الكاتب صلاح البيجيرمي

بعد مرور 7 أعوام على تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد بعد أن خرج الشعب المصري ليسقط جماعة الإخوان الإرهابية، طوال هذه السنوات التي خرجت مصر من عنق الزجاجة الي النور بإنجازات لا مثيل لها على الإطلاق، طرح الكاتب الصحفي صلاح البجيرمي نائب رئيس تحرير خبار اليوم كتابه الجديد يروي أبرز الإنجازات والمواقف الإنسانية والعلاقات الدولية في ظل تولي الرئيس السيسى للسلطة تحت عنوان ثورة 30يونيو نحو الجمهورية الجديدة 7سنوات من الإنجازات.


كشف الكاتب صلاح البجيرمي الستار عن كتابه قائلا "يتناول الكتاب اهم الاحداث التي مرت بمصر في تاريخها المعاصر، وذلك عندما حكم الإخوان مصر، فإرادة الشعب المصري الحرة، وكشفه الاعيب هذه الجماعات ووقوف الجيش المصري العظيم وقياداته الحكيمة بجانب الشعب أدى لإظهار روح الغضب والتحدي والإرادة الحرة للقضاء عليهم وابعادهم عن سدة الحكم في أسرع وقت قبل أن تقع البلاد في براثن حرب أهلية لا يعرف نهايتها الا الله سبحانه وتعالى، ووفقاً لمفهوم الإرادة الحرة ،  يمكن لأي قرار نتخذه أو ظرف نمر به أن يغير مستقبلنا وطريقة تفكيرنا بشكل جذري، لذا فإن عدم القدرة على التنبؤ تعطينا خيارات مستقبل مفتوحة".

وأردف البجيرمي" لذلك كان الرئيــس السيســى، فهــو الوحيــد الــذى تولــى الســلطة بعــد  ٍ مناجـاة ومناشـدة مـن جمـوع الشـعب المصـرى علـى مـدار عـام مـن  يونيــو 2012 إلــى يونيــو 2013.


ولـم يقبـل أن يتولـى السـلطة إلا بعـد تفويـض شـعبى كامـل لـه،  وهـو الامر الـذى لـم يحـدث مـن قبـل فـى التاريـخ المصـرى ، وهـى سـمة خاصـة جـدا للرئيـس السيسـى، الـذى جـاء مـن عمـق الشـعب المصـرى؛ ليقـود معركـة ضـد جماعـة الإخوان الإرهابية لتحريـر البلـد مـن العمالـة وحركـة تحـد ونهـوض".

وتابع البجيرمي أن الكتاب يحتوي على أسرار اللحظات التاريخية التي حدثت قبل تولي الرئيس السيسي سدة الحكم وشهدت هذه الفترة حاله من الحراك السياسي داخل مصر وخارجها حتى وصلت إلى دواها جموع الشعب الي الالتفات حول الفريق السيسي لتوليه تقاليد الحكم ومدي تفاعل الشعب مع القائد في إنجاز المشروعات القومية بل إعجاز وتحويل النكبة التي حدثت مع الجماعة المحظورة إلى انتصار حقيقي وبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية. 


واختتم البجيرمي بأن البناء ليس حجر بل بشر وذلك اعتبار أن بناء المستشفيات والمراكز الصحية أساسا في العلاج وبناء المدارس أساس التعليم وبناء المنازل أساس الحياة الكريمة وبناء العاصمة الجديدة فتحت العمل الآلاف من المصريين واستوعبت إلى أكثر من 4 ملايين أسرة يعيشون على مثل هذه المشروعات.

الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة ثورة 30يونيو الجيش المصري جماعة الإخوان

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