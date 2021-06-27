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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في بيان رسمي .. جالاتا سراي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد

صدى البلد

تعرض المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد لإصابة قوية فى مواجهة فريقه جالاتا سراي  أمام نظيره دينامو بوخارست الروماني، فى أولى المباريات الودية.

وكشف جالاتا سراي في بيان رسمي تفاصيل الإصابة: "كاحل مصطفى محمد الأيسر اصطدم بالعظام، وبناء على الفحوصات التي خضع لها فإنه يعاني من تورم في الركبة اليسرى، ونزيف في كبسولة الكاحل".

تفاصيل إصابة مصطفي محمد

واختتم الفريق التركي بيانه: "لم يتم العثور على إصابات أخرى وفقًا للفحوصات، لقد بدأ اللاعب العلاج".

ولم يحدد جالاتا سراي في بيانه مدة غياب مصطفى محمد عن التدريبات.


وكان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء، مقابل 4 ملايين دولار.

 

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي، في 16 مباراة في الدوري التركي، الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 6.5 مليون يوور، وفقا لـ موقع ترانسفير ماركت العالمي.

مصطفي محمد جالاتا سراي دينامو بوخارست تفاصيل الإصابة الفريق التركي

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