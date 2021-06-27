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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية تجميل : كريمات التفتيح تعمل على علاج الانتفاخات وإخفاء حب الشباب

ماهيتاب هانى
ماهيتاب هانى

قالت الدكتورة ماهيتاب هانى استشارى جلدية، إن كريمات التفتيح تعمل على علاج الانتفاخات وإخفاء حب الشباب.


وأضافت الدكتورة ماهيتاب هانى، خلال استضافتها ببرنامج “طبيب البلد ” والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن البانثينول يعمل على ترطيب البشرة ويعالج العديد من مشاكلها، مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة، وتصبغات الجلد.


وأشارت إلى أن الكولاجين من الأشياء المتواجدة فى البشرة، والبانثينول يعطى ترطيبا دائما للبشرة ويحافظ عليها من التشققات، وهو متواجد فى العدس، والخضراوات، والمكسرات.

 

يذكر أن الكولاجين هو بروتين موجود بأجسامنا بمعدلات كبيرة، وهو مسؤول عن عدة وظائف بوجه عام في جسم الإنسان، منها: تغيير وإصلاح الأنسجة، ونمو العظام والغضاريف.

 

أما بالنسبة لكولاجين البشرة فهو مسئول عن جمال البشرة ونضارتها، وإظهارها بمظهر شاب، وتأخير ظهور التجاعيد، ولكن مع تقدم السن يقل إنتاج الكولاجين في الجسم، فتظهر التجاعيد، وتبهت البشرة، وتظهر البقع الداكنة، وتترهل بصورة مزعجة ويكون العلاج فى الماسكات الطبيعية أو مستحضرات اب

كريمات تفتيح ماهيتاب هانى البشرة الحساسة تفتيح المناطق الحساسة تفتيح الوجه

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