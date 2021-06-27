وفاة اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل الإعلامية والمنتجة اعتماد خورشيد، حيث تم نقلها إلى العناية المركزة إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وكانت المنتجة اعتماد خورشيد قد نقلت للمستشفى منذ فترة في حالة حرجة، ودخلت بعدها غرفة العناية المركزة، وبعد استقرار حالتها الصحية قرر الأطباء خروجها.

وولدت اعتماد خورشيد في 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

أعمال اعتماد خورشيد:

وأسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".

ونشرت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد صورة اثناء تواجدها فى مستشفى الجلاء العسكرى بالعناية المركزة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلقت اعتماد خورشيد على الصورة قائلة : "ادعوا لي بالشفاء، أنا في الرعاية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، يا رب اشفني".

اعتماد خورشيد منتجة مصرية، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام، وأسست (معامل إعتماد خورشيد) للطبع والتحمبض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينيات من أبرزها (العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناءوالطلبة)، تزوجت من أحمد خورشيد والد الفنان عمر خورشيد لاعب الجيتار المصري، ثم تزوجت بعد ذلك صلاح نصر مدير المخابرات في فترة حكم الرئيس عبد الناصر حتى وفاته.

حرصت الفنانة علا رامى على تقديم واجب العزاء للمنتجة والفنانة اعتماد خورشيد، فى ابنها أحمد خورشيد وذلك بمسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوي.

وحضر العزاء الفنان إيهاب خورشيد شقيق الراحل والفنان عمر خورشيد نجل شقيق الراحل أحمد خورشيد، فضلا عن عدد من الأهل والأصدقاء