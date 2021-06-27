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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس تلغي فرحها

عروس تلغي يوم زفافها بسبب لحية خطيبها .. تفاصيل

عروس تلغي زفافها
عروس تلغي زفافها بسبب لحية

في موقف مثير للغرابة ، رفضت عروس أن تقيم حفل زفافها إن لم يحلق شريكها لحيته، رافضة أن تكمل معه في ظل حفاظه على لحية وجهه.


وقالت العروس في حديثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن خطيبها ظل يربي لحيته لفترة طويلة، وأنها تفضل أن يكون وجهه نظيفا يوم زفافهما، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ودونت العروس عبر موقع "رديت" الشهير بأنها ظلت مع خطيبها لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، وأعلنا خطبتهما في السنة الماضية وأنه كان من المقرر أن يقيما حفل زفافهما في 6 سبتمبر القادم، ولكن خطيبها استمر في في تربية لحيته منذ مارس الماضي.

وحين مازحته بأن لحيته بالطبع سيحلقها قبل يوم زفافهما، بدا مستاءً وغاضباً من هذا الأمر، ليصر على حضور فرحه بلحيته.

ولكن العروس أصرت على موقفها بانه يجب أن يحلق لحيته يوم زفافهما، ليثر هذا الأمر غضبه ورأى هذا الامر تدخلا سافرا في حريته الشخصية وفرض قيود عليه من قبلها.

لترد العروس عليه  بأنها لها حق في ذلك لأنه حفل زفافها كما هو حفل زفافه .

وبعد ذلك ساءت الأمور في الحديث بينهما، لتقرر بأنها ستلغي حفل الزفاف إذا لم يحلق ذقنه في هذا اليوم، ليدفع هذا الأمر خطيبها بالإصرار على موقفه، وتركها وابتعد عنها لفترة وجيزة منذ ذلك الحين.

وتوضح العروس أن منذ تلك المشاجرة لم تتحدث إليه كثيراً.

وتساءلت العروس عن الحل لمشكلتها، وما إذا كانت مخطئة أم له، ليجيبها أحد رواد التواصل بأنها أخطأت بالفعل وأن تصرفها كان غير سليم.

عروس موقف موقف مثير حفل زفاف لحية رفضت عروس

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