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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : بيتر وجيه أميناً مساعداً للشئون التنفيذية للجنة العليا للتخصصات الطبية

الدكتور بيتر وجيه
الدكتور بيتر وجيه توفيق

أصدرت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة   الصحة  والسكان ، القرار الوزاري  الذي حمل رقم “328” لسنة 2021 .

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لجنة من وزارة الصحة تزور مستشفى أسوان الجامعي

ونص  قرار وزيرة الصحة والسكان علي تكليف الدكتور بيتر توفيق وجيه ، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، للقيام بأعمال الأمين المساعد للشئون التنفيذية للجنة العليا للتخصصات الطبية  وذلك لمدة عام بالإضافة الي مهام  عمله . 

ونصت المادة الثانية  من  قرار وزيرة الصحة أنه على الجهات المعنية تنفيذ القرار بداية من تاريخه . 

وكانت  وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت منذ عام  عن إصدار القرار رقم 426، بتكليف الدكتور بيتر توفیق وجيه هندی أخصالی ثان طب بشری بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، بالقيام بأعمال نائب رئيس المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.


وأوضحت وزارة الصحة أن الدكتور بيتر توفیق وجيه هندی سيقوم بالإشراف الفني على مستشفى حميات العباسية.وقالت وزارة الصحة إنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى کل ما يخالفه من قرارات.

صحة النواب: اتفاقية قرض 400 مليون دولار لدعم التأمين الصحي لغير القادرين

 وفي سياق مختلف أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو  لجنة الصحة بالنواب خلال الجلسة العامة للبرلمان أن الاتفاقية المعروضة على المجلس بشأن دعم نظام التأمين الصحى الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى هامة للغاية ولها مردود إيجابى قوى في  دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، نظرا لأهميته في توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وتغطية كل الفئات ودعم فئات غير القادرين.

وقالت النائبة هناء سرور أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار جهود الحكومة المصرية واهتمامها بملف التأمين الصحى الشامل والبدء في تطبيقه في محافظات المرحلة الأولى ، مؤكدة أن الهدف من الاتفاقية هو توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحة الأولى ( أسوان ، الإسماعيلية  ،  الأقصر ،  بورسعيد ، جنوب سيناء ، السويس ) ، فضلا عن تعزيز حوكمة وأنظمة منظومة النظام الصحى الشامل وتيسير البيئة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر ، وتمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التى سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة 2021.

وأوضحت النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب أن مشروع الاتفاقية يتكون من خمسة أجزاء هي  قيد المواطنين في منظومة التأمين الصحى الشامل في مصر ، وتعزيز حوكمة وأنظمة منظومة النظام الصحى الشامل وتيسير البيئة  ، وتوفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة  التي تتحملها الفئات المهمشة من خارج محافظات المرحلة الأولى  ، وبناء القدرات المؤسسة والدعم الفني وإدارة المشروع ، والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.

نص القرار
نص القرار
الصحة رئيس أمانة المراكز الطبية الجهات المعنية بيتر توفیق مستشفي حميات

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