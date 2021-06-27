لجنة مكافحة كورونا: عودة فيروس كورونا للنشاط «واردة» في هذا الوقت .. فيديو

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، علاقة ارتفاع درجات الحرارة بالقضاء على فيروس كورونا.

وقالت "أنور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "إذا نظرنا إلى بداية ونهاية الموجة الأولى لفيروس كورونا سيكون هذا دليل على أنه في وقت الحر وارتفاع درجات الحرارة يكون هناك انخفاض في أعداد الإصابات بالفيروس".

وأضافت: "أيضا عند انخفاض درجات الحرارة يكون هناك احتمالية لعودة ونشاط الفيروس مرة أخرى"، لافته: "العدوى تأتي من الاختلاط بالشخص المصاب، وفي الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة العالية تكون هناك مسافات بين الأفراد وقت الجلوس على عكس فصل الشتاء، وهناك عوامل أخرى ساعدت في انخفاض الأعداد غير ارتفاع درجات الحرارة".

دراسة: الإنسان يصارع فيروس كورونا منذ 20 ألف عام

كشف العلماء أن جائحة كورونا لن تكون الأخيرة وأن المعارك ستستمر ضد الفيروس لكونه فيروسا يواجه البشر من آلاف السنين.



وفقًا لدراسة جديدة من الجامعة الوطنية الأسترالية اكتشفت أن فيروس كورونا ترك نوعًا من العلامات التاريخية في الجينوم البشري. "Coronavirus" هو مصطلح شامل يغطي COVID-19 والسارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وقد يظل موجودًا لفترة أطول بكثير من الوباء الأخير.

خلال الدراسة ، فحص الأكاديميون جينومات أكثر من 2500 شخص من 26 دولة.

وقالت الدراسة: "إن وباء فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) الحالي أكد تعرض السكان لضغوط فيروسية جديدة ، على الرغم من المجموعة الواسعة من الأدوات الوبائية والطبية الحيوية المتاحة الآن.

جدير بالذكر أن الجينومات البشرية الحديثة تحتوي على معلومات تطورية تعود إلى عشرات الآلاف من السنين ، التي قد تساعد في التعرف على الفيروسات التي أثرت على أسلافنا.

وقالت محتوى الدارسة: "من خلال معرفة المزيد عن أعدائنا من الفيروسات، تسلط دراستنا الضوء على الوعد بالمعلومات التطورية للتنبؤ بشكل أفضل بأوبئة المستقبل".

وجد الباحثون دليلاً في عينة الجينوم على وجود فيروس كورونا، ما أجبر الجينات نفسها على التكيف.

تم العثور على إشارة إلى أن الجينات أُجبرت على التكيف بعد ملامستها لفيروسات كورونا في خمسة مجموعات، جميعها من شرق آسيا.