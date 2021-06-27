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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأمل.. بوابة حسام حسن لتعويض غيابات الاتحاد السكندري |تفاصيل

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري

يتجه حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للاعتماد على عدد من اللاعبين الصاعدين من فريق الشباب “ الأمل”، بالنادي لتعويض الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق مؤخرا وكان أخرهم تأخر عودة الثنائي إيمانويل أكوي وروماريو ولياميز.

 

ويعاني حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري من غيابات كبيرة في صفوف الفريق الأول وصلت إلي 15 لاعبا مابين إصابات وتأخر عودة المحترفين.

 

ولجأ حسام حسن إلي صفوف فريق الشباب خصوصا في ظل اقتراب سفر ثلاثي المنتخب الأولمبي لليابان والانضمام إل معسكر الاستعداد الأخير للأولمبياد.

 

وقرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة على الرغم من التعادل الإيجابي 1-1 أمام غزل المحلة مساء أمس ضمن منافسات الدوري المصري.


جاء ذلك من أجل إراحة اللاعبين منعا للإجهاد خاصة أن المباراة المقبلة أمام فريق الإسماعيلي ستقام الأسبوع المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري.

 

ومن المنتظر أن يعود الفريق السكندري للتدريبات الجماعية تحت قيادة حسام حسن مساء الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.


وسيطر التعادل الإيجابي “1-1” على أحداث لقاء الاتحاد السكندري وغزل المحلة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري.

 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد السكندري  حتى تمكن خالد الغندور من إحراز الهدف الأول في الدقيقة “1” من خلال استقبال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليتمكن من تسجيلها برأسية قوية أقصي يمين حارس غزل  المحلة.

 

وحاول لاعبو غزل المحلة إدراك هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول ولكن تمكن لاعبو زعيم الثغر من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

 

وفي الدقيقة “52” تمكن هشام عادل من إحراز هدف تعادل غزل المحلة في شباك الاتحاد السكندري  من خلال استغلال الخطأ الدفاعي لزعيم الثغر وتسجيل كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

 

وأهدر فتحي مبروك ركلة جزاء لصالح غزل المحلة بعد إعاقة لفوزي الحناوي لتمر خارج الملعب.

 

وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ 12 بـ 32 نقطة.

 

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

 

حراسة المرمى .. محمد صبحى

خط الدفاع .. صبري رحيل ، محمود رزق ، السيد سالم ، مروان عطية

خط الوسط .. عبد الغنى محمد ، خالد الغندور ، فوزى الحناوي ، عمار حمدي

الهجوم .. محمد الصباحى ، خالد قمر.

 

بينما جاء تشكيل المحلة كالتالي:-

حراسة المرمى .. عمرو شعبان

خط الدفاع .. هشام بلحه ، محمد فتح الله " كماتشو" ، أحمد عيد، فتحي مبروك

خط الوسط .. بسام ماهر، يحيى حامد، أحمد الشيخ، أحمد عادل

الهجوم .. إسلام فؤاد، عبده يحيى.
 

حسام حسن الدوري المصري الاتحاد السكندري غزل المحلة المحترفين المنتخب الأولمبي

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