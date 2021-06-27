بمكياج ناعم .. مي عمر تبرز جمال ملامحها بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة مي عمر، متايعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي عمر باطلالة جذابة مرتدية توب ستان باللون الابيض أما من الناحية الجمالية، تركت الفنانة ، شعرها مسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع لون الكشمير في الشفاه.

كان أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.



شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.



وكشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل "لؤلؤ"، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

وأضافت مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، عبر قناة cbc، أنها بكت بسبب نهاية المسلسل لأنها كانت تتمنى أن تكون سعيدة، قائلة: "نهاية حقيقية للأسف، بس أنا اتضايقت أوي وعيطت وكان نفسي تبقى نهاية سعيدة، لأنه مينفعش شخصية بنقاء مجدي وتبقى دي نهايته".



على صعيد آخر، ردت مي على الانتقادات المتكررة لها بسبب زوجها المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه، خاصة عندما قيل "محمد سامي عامل مسلسل لمراته"، لترد مي قائلة: "محمد سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي عامله شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي وأستاذ حسام شوقي، لازم أشكرهم لأنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير وعملوا المسلسل بشكل مختلف".

وتابعت: "محمد سامي ساعدني أكيد ووقف في ضهر المسلسل وده مينفعش يبقى اتهام، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواء في الكتابة والإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وآه هو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني".