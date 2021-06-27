عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج ناعم .. مي عمر تبرز جمال ملامحها بإطلالة جديدة

مى عمر
مى عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متايعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت مي عمر باطلالة جذابة مرتدية توب ستان باللون الابيض أما من الناحية الجمالية، تركت الفنانة ، شعرها مسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع لون الكشمير في الشفاه.

 

كان أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.


شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.


وكشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل "لؤلؤ"، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

 

وأضافت مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، عبر قناة cbc، أنها بكت بسبب نهاية المسلسل لأنها كانت تتمنى أن تكون سعيدة، قائلة: "نهاية حقيقية للأسف، بس أنا اتضايقت أوي وعيطت وكان نفسي تبقى نهاية سعيدة، لأنه مينفعش شخصية بنقاء مجدي وتبقى دي نهايته". 


على صعيد آخر، ردت مي على الانتقادات المتكررة لها بسبب زوجها المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه، خاصة عندما قيل "محمد سامي عامل مسلسل لمراته"، لترد مي قائلة: "محمد سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي عامله شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي وأستاذ حسام شوقي، لازم أشكرهم لأنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير وعملوا المسلسل بشكل مختلف".

 

وتابعت: "محمد سامي ساعدني أكيد ووقف في ضهر المسلسل وده مينفعش يبقى اتهام، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواء في الكتابة والإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وآه هو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني".

مي عمر تبرز جمال ملامحها بمكياج ناعم بإطلالة جديدة إطلالة جذابة اللون الابيض

ترشيحاتنا

مأمون تكشف تفاصيل جمع التبرعات من الجالية المصرية بالولايات المتحدة وكندا

سفير البحرين بالقاهرة: رؤية الملك حمد أسهمت في تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني

السكة الحديد تكشف تفاصيل اصطدام قطار بسيارة ملاكي في الفيوم

معاكستهاش ومكنتش بكلمها.. القبض على بطل فيديو صفع فتاة العمرانية

عروس تلغي يوم زفافها بسبب لحية خطيبها .. تفاصيل

مفاجأة عن تناول الأسبرين لعلاج آثار كورونا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة .. والداعية: أنا ماشي على الكتالوج

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

خبر يفرح .. عائلة الطفل رشيد تعلن نجاح حملة التبرعات لعلاجه بـ حقنة ثمنها 35 مليون جنيه

وفاة اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

بسبب دراجة بخارية.. تشريح جثة مدرب سباحة بالأهلي قتله مساعده بالشيخ زايد

القبض على سائق تسبب في مصرع عميد شرطة على طريق صلاح سالم

الموقف النهائي لـ الأهلي من عرض العين لضم "ديانج"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ