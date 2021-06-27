نائب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز : سعيد بالروح بين اللاعبين

أعرب خالد بدر نائب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالروح السائدة بين لاعبي فريق الكرة والتي ظهرت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تلك الروح من شأنها تحقيق الفوز على الرجاء المغربي والعبور للمباراة النهائية لكأس الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.

وأبدى خالد بدر اندهاشه الشديد من السفير المصري في المغرب وطاقم السفارة المصرية، والذي يتجاهل بعثة بيراميدز تماما رغم كونها بعثة رسمية تمثل مصر في بطولة كبيرة بحجم الكونفدرالية، وفريق مصري يخوض نصف النهائي.

وشدد على أن بيراميدز سبق له التواجد في المغرب ٤ مرات من قبل خلال أقل من عام ونصف، ومع ذلك لم تجد البعثة أي اهتمام من جانب السفير أو السفارة حيث يقتصر دور السفير فقط على حضور المباريات في الملعب والظهور أمام الكاميرات، دون أن يستقبل البعثة أو يطمئن على أحوالها.

وأكد نائب المدير التنفيذي، أن بيراميدز الموسمين الأخيرين سافر لأكثر من دولة أفريقية وفي كل مرة يجد اهتماما كبيرا من جانب السفارات المصرية في مختلف الدول ورغم اللعب أحيانًا خارج العاصمة إلا أن السفير كان يهتم بنفسه بكل ما يخص البعثة واستقبالها بما يليق بها وتسهيلمهامها والحرص على حضور التدريبات اليومية والمباريات حتى وداع البعثة ومغادرتها إلى أرض الوطن، ولكن ذلك لم يحدث مطلقا على مدى أكثر من رحلة قام بها بيراميدز للمغرب.

ونوه خالد بدر إلى أن نادي بيراميدز يفخر بوزارة الخارجية المصرية وسفاراتها وقنصلياتها في مختلف دول العالم، بفضل عملهم الدؤوب لرفعة اسم مصر ومساندة كل من هو مصري خارج بلاده، موضحا أنه حرص على ذكر الموقف وما حدث مع بعثة بيراميدز في المغرب، لأنه لا يرضي وزارة الخارجية المصرية، أن يكون ذلك هو مستوى الاستقبال والتعاون مع بعثة رسمية تمثل مصر في بطولة قارية كبيرة بحجم كأس الكونفدرالية.

في سياق متصل أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - محمود وادي - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - عبد الله بكري

وخرج من قائمة المباراة الثنائي، محمود صابر لاعب الوسط، والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وخاض بيراميدز تدريبه الأخير في التاسعة من مساء أمس على ملعب مركب محمد الخامس بكازبلانكا والذي يستضيف اللقاء، وكان المران لمدة ساعة واحدة بهدف التعرف على أرضية الملعب طبقا للائحة الكاف.

وتلقت بعثة بيراميدز في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، إخطارا بسلبية المسحة الخاصة بفيروس كورونا لجميع أفراد بعثة النادي الموجودة حاليا في كازبلانكا، بعدما أجرت المسحة أول أمس في مقر فندق الإقامة بوسط كازبلانكا.

وقال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن فريقه تحضر بشكل جيد للغاية لمواجهة الرجاء المغربي.

وأشاد مدرب بيراميدز بالحالة المعنوية العالية للاعبي فريقه وكذلك الحالة البدنية والفنية، وجاهزية جميع العناصر المختارة لخوض تلك المواجهة الهامة التي تحسم أحد طرفي نهائي البطولة يوم ١٠ يوليو المقبل في بنين.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة في كازبلانكا: “الحالة المعنوية مرتفعة للاعبين على الرغم من نتيجة التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي جرت بالقاهرة قبل أسبوع، خاصة وأن الفريق قدم مستوى جيد إلى حد كبير على الرغم من الغيابات التي يعاني منها وعدم خوضه لمباريات لفترة طويلة، وإصابات مجموعة من اللاعبين بفيروس كورونا بعد رحلة نيجيريا، واللاعبون لديهم الرغبة في الفوز والعودة ببطاقة التأهل للنهائي من المغرب”.