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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حركة تغييرات فى الهيئة

السكة الحديد تكشف تفاصيل اصطدام قطار بسيارة ملاكي في الفيوم

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة ١٣،٣٥ أثناء مسير قطار ٣١٨٤/١١١١ اكسبريس ( الفيوم / القاهرة ) بكم 20.500 بين محطتى سيلا / الناصرية عبرت سيارة ملاكى رقم 23245 و ق ط شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور.

وأضافت أن اصطدام القطار بالسيارة نتج عنه إصابة أحد الأشخاص حيث تم نقله بالإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام وفى تمام الساعة 14.30 تم إستئناف مسير حركة القطارات بشكل طبيعى .

 

وطالبت الهيئة قائدى المركبات ضرورة الإلتزام بعبور السكة الحديد من الأماكن المخصصة لذلك وتوخى الحظر واتباع تعليمات الهيئة أثناء عبور السكة الحديد حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.

وأجرى المهندس كامل الوزير حركة تغييرات بين قيادات هيئة السكة الحديد ، وحصل صدى البلد على نسخه منها، بعد موافقة الوزير ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عليها اليوم و ندب محمود ماهر ذكي لوظيفه رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء للمسافات الطويلة. 


وتضمنت حركة التغييرات ندب المهندس جمال محمد الشامي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع نقل البضائع لوظيفة استشاري قطاع بالهيئة وندب المهندس ايمن إبراهيم علام، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بقطاع نقل البضائع بالهيئة ليصبح نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع نقل البضائع لمدة عام. 


وتضمنت القرارات ندب المهندس حسام البسطويسي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا لقطاع البنية الأساسية، لوظيفه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة لمدة عام وندب المحاسب محمد حنفي علي، مدير عام المبيعات المركزية بقطاع المسافات الطويلة، لوظيفه رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء بالمسافات الطويلة لمدة عام وندب المهندس خالد فاروق محمد نور الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع البنية الأساسية، لوظيفه استشاري قطاع بالهيئة 

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