معاكستهاش ومكنتش بكلمها.. القبض على بطل فيديو صفع فتاة العمرانية

ألقت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على بطل فيديو صفع فتاة بالعمرانية عقب نهرها له على معاكستها، وجار تحرير محضر لعرضه على النيابة العامة صباح باكر.

وأفادت التحريات التي اجريت باشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة ان المتهم سائق اوبر ويمتلك ورشة كهرباء سيارات وانه اثناء سيره تلفظ ببعض الكلمات فنهرته الفتاة التي كانت تمر بجواره ما دفعه لسبها وعندما ردت له الفتاة السب تعدى عليها بالضرب بعدة صفعات على وجهها.

تمكنت قوة امنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده حيث تبين انه والفتاة من سكان منطقة العمرانية وتم ضبطه وبمواجهته اقر بالواقعة كما ظهرت في مقطع الفيديو بصفعه الفتاة على وجهها وانما نفى معاكسته لها قائلا: مكنتش بكلمها هي.

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة صفع فتاة تدعى "ليلى" في منطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص مقطع فيديو بكاميرات المراقبة تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حيث وثقت الكاميرات اعتداء الشاب "محمد.م." فني تبريد وتكييف، على الفتاة أثناء سيرها رفقة صديقتها.

حيث خرج شخص فجأة من بين سيارتين متوقفتين في الشارع، وانهال على وجهها صفعًا بالشارع .

وبعد الحادثة نشرت الفتاة تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واصفة ما حدث بأنه "أصعب موقف في حياتها"، حيث إن هذا الشخص نزل من السيارة "المكيروباص"، وأراد التحرش بها، وعندما رفضت ضربها.

مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الـ 4 دقائق ونصف، ظهرت خلاله سيدة تستغيث بأجهزة الأمن، من تعرض ابنتها الطالبة بالمرحلة الثانوية للتحرش اللفظي على يد شاب صفعها على وجهها، أثناء سيرها بالشارع.

وقالت السيدة خلال مقطع الفيديو الذي آثار إهتمام متداوليه، إنها مطلقة ولديها ابنتان الأولى بالمرحلة الإعدادية والثانية بالثانوية العامة، مبينة أن الأخيرة توجهت إلى الدرس الخصوصي الخاص بها، المفترض مدته من التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

فوجئت السيدة باتصال هاتفي من ابنتها وهي تصرخ.. "إلحقيني يا ماما واحد حاول يتحرش بيا وقالي تعالي..." ولدى نهرها له صفعها على وجهها على مرأى ومسمع المارة بالشارع.

وقامت والدة الفتاة بالتوجه إلى مكان الواقعة للحصول على مقطع فيديو _ مدته 45 ثانية_ رصدته إحدى كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، يرصد لحظة صفع ابنتها مطالبة رجال الأمن بحق ابنتها.. "عايزة حق بنتي.. احنا 3 ستات لوحدنا في البيت"، ويظهر الفيديو توقف الفتاة واستدارتها موجهة حديثها لذلك الشاب قبل أن يسرع الأخير في اتجاهها موجها لها صفعات متتالية وسط ذهول المارة.

حيث قامت وحدة الرصد والمتابعة الأمنية برصد الفيديو الذي حظي بتداول على نطاق واسع، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بتشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وضبط المشكو في حقه بعد الاستعانة بقطاع المساعدات الفنية وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وتمكن من كشف ملابسات الواقعة.