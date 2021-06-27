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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندى: الوطن يحتاج لأبنائه لمواجهة حملات تغييب العقل

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ  خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوطن الآن يحتاج جميع أبنائه لمواجهة حملات التغييب والخلافات والإقصاء والتنمر، لافتًا إلى أنه لن يخذل وطنه. 


وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «قررنا المواجهة، وابتعدنا عن أسلوب الرقائق والأحاديث التى لا تعالج قضايا المجتمع، ولابد من التكاتف ضد هذه المجموعات التى تحاول الإقصاء والتغييب، وهم السلفيون، الذين يطعنون فى علماء الأمة». 

 

بدوره، أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إن ظهور التيار السلفى قبل 40 عاما تسبب فى دمار المجتمه، لافتًا إلى أنه لم يظهر فتن طائفية أو مذهبية او عقيدية الا بوجودهم. 
 

وأضاف أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحظ: "هؤلاء لم يتعلموا الدين، ومن يقول إنه حنبلى، لا يعرف الأصول العلمية لمذهب الإمام أحمد، قضايا كثيرة وجرائم كبيرة، ووضعوا الناس فى عداء مع الأزاهرة".
 

 

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