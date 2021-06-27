6 وقائع مأساوية.. انتحار طفل في المنوفية بسبب رفض والده شراء تليفون جديد.. وطالبة انتحرت شنقا بسبب مجموعها في الإعدادية

أمن الشرقية يكشف ملابسات مصرع سيدة بأولاد صقر

انتحار خادمة أفريقية حزنًا لتركها العمل في بولاق الدكرور

انتحار طفل في المنوفية بعد رفض والده شراء تليفون جديد له

6 وقائع انتحار وقعت في الأيام الماضية، أبرزها عندما أقدمت طالبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية على الانتحار شنقا بإيشارب داخل منزلها بسبب ضعف درجاتها في الشهادة الإعدادية.. “صدى البلد” يرصد أبرز الوقائع المأساوية خلال الأيام الماضية.

الواقعة الأولى

كشفت التحريات الأولية انتحار المتهم بقتل ربة منزل بـ 4 طعنات داخل منزلها بجزيرة الفرس بمركز أولاد صقر بالشرقية، عقب تناوله حبة الغلة السامة، وتوفي فور وصوله المستشفى وقررت تشريح جثته لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وروغ بلاغا من مركز شرطة أولاد صقر بالعثور على جثة سيدة مقتولة ب4 طعنات داخل منزلها بجزيرة الفرس دائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات مصرع " ه م" 28 سنه جثة إثر إصابتها ب4 طعنات 3 بالصدر وطعنة بالبطن.

وأفاد شهود عيان بالقرية مشاهدتهم شخصين خارجين من منزل المجنى عليها وإستقلالهما توك توك، وتم ضبط أحدهما ولاذا الثانى بالفرار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1778 إدارى مركز شرطة أولاد صقر.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مركز شرطة أولاد صقر بوفاة" م ع" 30 سنن يعمل فى مجال المعمار، إثر تناوله حبة الغلة السامة، وبسؤال الشخص المضبوط أقر أن المنتحر إصطحبه معه لقيادة التوك توك إلى جزيرة الفرس وأنه لا يعلم بما قام به، وتبين أنه قتل المجنى عليها داخل منزلها.

ومن جانبها فقد قررت النيابة تشريح جثته لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة

الواقعة الثانية

كما، أقدمت طالبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية على الانتحار شنقا بإيشارب داخل منزلها بسبب ضعف درجاتها في الشهادة الإعدادية.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة أشمون بانتحار طالبة بالصف الثالث الاعدادى بمركز اشمون شنقا بايشارب داخل منزلها.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة الطالبة بحالة نفسية سيئة عقب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية وحصولها علي مجموع ضعيف مما أدى إلي سوء حالتها النفسية وقررت الانتحار.

وبسؤال أسرتها أكدوا اكتشاف جثة نجلتهم معلقة بايشارب داخل إحدى حجرات المنزل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

الواقعة الثالثة

استقبل مستشفى الدلنجات العام جثة شخص مصاب بحالة تسمم نتيجة تناول حبوب حفظ الغلال، بسبب مروره بأزمة نفسية، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة " ى. ع. ي " موظف بالوحدة المحلية بمركز الدلنجات، اثر تناوله حبوب حفظ الغلال، لمرور بأزمة نفسية، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين انتحاره لمروره بأزمة نفسية بسبب إنهاء خدمته بالوحدة المحلية لاتهامه في قضية تزوير وإهدار للمال العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الواقعة الرابعة

تخلصت سيدة تحمل الجنسية الأفريقية من حياتها شنقًا بمنطقة بولاق الدكرور حزنًا لتركها العمل.

تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقة بدائرة القسم.

وشكّل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين من التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتوفية تحمل جنسية أفريقية وتعمل خادمة.

وأضافت التحريات أن المتوفية تركت عملها كخادمة ولم تجد عملاً غيره فأصيبت بحالة نفسية سيئة ما أدى لقيامها بشنق نفسها.

وكشفت التحريات، أنه بسؤال شقيقتها 47 سنة، قررت أنها تعاني من اكتئاب منذ أن طردتها مخدومتها، ولم تدفع مستحقاتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

الواقعة الخامسة

لم يكن يعلم الأب أن رفضه شراء هاتف جديد لطفله الذي يبلغ من العمر 14 عاما؛ بعد أن سُرِقَ منه هاتفه المحمول، سيودي بحياته.

بدأت الواقعه عندما قرر الطفل أن يتخلص من حياته؛ بعد أن فشلت محاولته في إقناع والده بشراء هاتف محمول له بدلا من آخر تمت سرقته، فرفض الأب؛ ليقرر طفله إنهاء حياته خنقا بحبل داخل شقة تحت الإنشاء.

صعد الطفل الي الطابق الثالث تحت الإنشاء في منزلهم، وعلق نفسه في حبل بسقف شقتهم، مقررا التخلص من حياته؛ لتفاجأ به الأم عند صعودها إلى الشقه معلقا في حبل؛ لتملأ صرخاتها جميع أنحاء منزلهم ليصعد الأب ويجد طفله قتيلا.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا، من رئيس مباحث بركة السبع، يفيد بتلقيه بلاغا، بانتحار طفل في قرية طوخ طنبشا؛ بسبب رفض والده شراء هاتف جديد له، بدلا من الذي تم سرقته منه.

ونقلت الجثة إلى مستشفي بركة السبع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الواقعة الأخيرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة طالبة ثانوي حيث تبين انتحار الفتاة شنقا لرفض والدتها زواجها من شاب تقدم لخطبتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طالبة داخل مسكنها فى قرية العطف بمركز العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطالبة بالصف الأول الثانوى، وتمت مناظرة جثتها ونقلها إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين من تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة أن الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما وأن شابا تقدم لخطبتها فرفضت والدتها زواجهما لصغر سن الفتاة.

شرحت التحريات برئاسة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن الفتاة أصيبت بحالة من الحزن لرفض والدتها زواجها من الشاب الذي تقدم لخطبتها فقررت إنهاء حياتها فاستغلت غياب والدتها عن المنزل خاصة أن والدها مسافر وتقيم برفقة والدتها بمفردهما وقامت بشنق نفسها في سقف الغرفة.

لم تتهم والدتها أحدا بالتسبب في وفاتها وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.