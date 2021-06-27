اتصالات البرلمان: التطبيقات والمواقع الإباحية موجودة في كل دول العالم.. فيديو

التطبيقات والمواقع الإباحية

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تواجه كل ما يشكل خطورة على أبنائها وأولادها، معقبا: "التطبيقات والمواقع الإباحية موجودة في كل دول العالم".



وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "خلال الفترة الأخيرة تم التعامل مع بعض هذه الصفحات أو المواقع المسيئة.. ومش هنقدر نقفل كل المواقع، لأن مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة على العالم كله".



وأوضح: :"مصر يجب أن تتواكب مع التحول الرقمي الذي يحدث الآن من خلال إصدار بعض القوانين التشريعية، وهذا الأمر واضح في إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن القول بأن كل دول العالم أغلقت المواقع الإباحية إلا مصر أمر غير صحيح، موضحا أن هناك الكثير من الصفحات المسيئة تواجه من قبل الجهاز القومي للاتصالات، متابعا أن إعداد حساب الكتروني على موقع التواصل الاجتماعي باسم وهمي يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية، لأن من يقوم بإعداد هذا الأمر مهيأ لإعداد الكثير من الجرائم.

خبير أمن معلومات: صعوبة حجب كل المواقع الإباحية بمصر



كشف المهندس عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات ورئيس أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل حجب المواقع الإباحية داخل مصر.

وأوضح عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" منع استخدام أي تطبيق لا يجدي نفعا، مشددا على ضرورة الوعي باستخدام تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع خبير أمن المعلومات:" غلق المواقع الإباحية موضوع يفرض نفسه بشكل متكرر للرغبة في الحفاظ علي المراهقين، مردفا:" هناك صعوبة فى حجب كل المواقع الإباحية".

وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات ، بشأن غلق المواقع الإباحية المفتوحة على جميع المنصات فى مصر.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه من الضروري حجب المواقع الإباحية التى تؤدي لضياع القيم والأخلاق الدينية.



ولفت إلى أن طلبه لم يناقش، فى مجلس النواب، ولكنه سيناقش بعد أن ينزل جدول فى الجلسة العامة.

وطالب من الإعلام بالمساندة وأكد أن مصر تمكنت من غلق المواقع الإرهابية والتى تحرض على الإجرام، فمصر قادرة على غلق المواقع الإباحية.

