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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يحضر نهائي البطولة الدولية لأبطال الإسكواش

صدى البلد

 

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأحد، ختام بطولة CIB الدولية لأبطال الإسكواش التي تنظمها مجموعة أندية وادى دجلة للعام الثالث على التوالي في الفترة 22-27 يونيو الجاري، ويتنافس بها أفضل ثمانية لاعبين للإسكواش.

وتجمع المباراة النهائية على مستوى منافسات السيدات نوران جوهر لاعبة وادي دجلة المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس المصنفة الخامسة عالمياً.

كما تقام نهائي منافسات الرجال بين محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف رقم 12 على العالم، وذلك بالملعب الزجاجي المقام بمول العرب.

أشاد الوزير بمستوى اللاعبين في البطولة والمنافسة المصرية الخاصة في النهائيات استمرارا للتفوق المصري في الإسكواش على مستوى العالم، مشيراً أن تلك البطولة تأتي فى إطار استضافة مصر لمختلف البطولات الرياضية الدولية على مدار العام بفضل ما تتمتع به الدولة من مقومات، والتوجه نحو جعل مصر منصة لاستضافة الأحداث والبطولات الكبرى وفق رؤية الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.
 

وزير الرياضة أشرف صبحي بطولة الاسكواش وادي دجلة محمد الشوربجي

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