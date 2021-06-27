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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

فرج عامر
فرج عامر

قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام منافسه الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري .

وأكد المهندس فرج عامر أنه سيتم خصم 50 الف جنية من كل لاعب شارك في المباراة أمام نادي الإسماعيلي بالإضافة إلي وقف مستحقات اللاعبين

 

ونجح الاسماعيلي في الفوز على  سموحة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ من مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

سجل شيلونجو مهاجم الاسماعيلي الهدف عن طريق رأسية متقنة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، أسكنها شباك الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

 

ومرر أحمد مدبولي كرة رائعة بعد مراوغة لدفاع سموحة وصلت الى فخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلي الذي أسكنها الشباك بذكاء شديد في الدقيقة 84.

 

وبعدها بدقيقتين سدد شكري نجيب كرة قوية أسكنها شباك الهاني سليمان بعد مراوغة الدفاع داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة 3-0.

 

وكان أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة يسعى في هذه المباراة لرفع رصيد فريقه ثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة بشكل كبير، ولكن يبدو أن الاسماعيلي يشكل خطورة في هذه المباراة.

 

وعلى الجانب الآخر تمكن إيهاب جلال المدير الفني للاسماعيلي، من الاستمرار في تحقيق النتائج المميزة مع الدراويش للتواجد مع الكبار كما اعتاد برازيل مصر.

 

وجاء تشكيل الفريق الساحلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد عبد المنعم - رجب نبيل - أطهر الطاهر - أحمد حمص

الوسط: محمود حليمو - محمد كناريا - أحمد عبد القادر

الهجوم: عبد الكبير الوادي - مصطفى فتحي - ديريك نسيبامبي.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: صلاح - عزت - رضا - البدري - ليلة - رزق - كابو - نادي - عرفة.

التشكيل الاسماعيلي شهد عدة تغييرات والذى جاء كالتالى:
حارس مرمى: محمد فوزى
خط لدفاع: مروان الصحراوى ،محمد هاشم ، باهر المحمدى ، محمد عادل
خط الوسط: محمد حسن ، محمد صادق
أمامهما:أحمد مصطفى – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف
حط الهجوم: شيلونجو
على مقاعد البدلاء ..محمد صبحى ،محمد عمار ، كاستيلو ، نادر رمضان ، عماد حمدى ، محمد الشامى ، عمر الوحش ، أحمد مدبولى ، بابل.
 

مجلس سموحة فرج عامر الاسماعيلي سموحة أول قرار من مجلس سموحة

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