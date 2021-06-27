وزيرة الثقافة تعلن تقديم الرعاية للفائزين بجائزة المبدع الصغير

قالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة واجهت الكثير من التحديات من أجل إقامة هذه احتفالية المبدع الصغير في مثل هذا التوقيت، موضحة: وقت التجهيز كان قليل ولكننا تحدينا الأمر وضعنا المعاير والمقاييس الخاصة بكل فرع.



وأضافت "إيناس عبد الدايم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، وضعنا مقاييس ومعايير خاصة لكل فرع، منوهه إلى أن أفرع الجائزة ستتغير وتتنوع سنويا من أجل اكتشاف كافة المواهب.

وأوضحت وزيرة الثقافة: أن جائزة المبدع الصغير لهذا العام ضمت 16 فرعا، متابعة: قمنا بتقسيم الأطفال على مرحلتين عمريتين أحدهما من 5 إلى 12 عام والأخرى من 12 حتى 18 عام.



واكملت: فور الإعلان عن الجائزة تلقينا الكثير من التقدمات والاسماء من كافة محافظات مصر، موضحة: اللجنة المشكلة تعاملت مع الأمر بشفافية واضحة وقامت بدراسة كافة المشاريع ومن ثم قامت بعمل تصفيات من أجل الوصول إلى الأسماء النهائية.



وأشارت إلى أن اللجنة عقدت مقابلات مع الأطفال للتأكد من صحة المنتج، متابعة: احتفالية اليوم كانت رائعة وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الوطن العربي.



وتابعت: " تفاجأت بالحضور وكان هناك حالة سعادة غامرة من قبل الجميع، مضيفة: الاحتفالية ضمت أطفال من ذوي الهمم ومن محافظات الصعيد".



وكشفت عن أن الوزارة ستعمل على زيادة عدد الجوائز، كما أن الوزارة ستقدم رعاية للفائزين بجائزة المبدع الصغير بداية من سبتمبر القادم، متابعة : أصغر المشاركين في الجائزة كان بعمر السابعة وأطلقنا عليه لقب "عبقرينو".



واختتمت حديثها قائلة: رعاية السيدة انتصار السيسي للجائزة أثرت بشكل كبير على الجميع".



من جانبه، قال الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير هي إضافة حقيقية هذا العام، وتم الإعلان عن هذه الجائزة في مؤتمر صحفي، وتقدم أكثر من 4500 عمل، وعملت لجان الفحص على مرحلتين؛ مرحلة الفرز، ومرحلة التحكيم، وستعرض أعمال لجان الفحص على اللجنة العليا لاعتماد النتيجة.

وسوف يتزايد الاهتمام بتلك الجائزة وإضافة فروع أخرى لها في المستقبل القريب، كما تمت الموافقة على تجديد الثقة في الوزيرة لتشكيل لجان وشعب المجلس.

وانطلق اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الـ 65، منذ قليل، لمناقشة مشكلة سنة الفراغ الخاصة بجائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة التشجيعية، لوجود حلًا لها، وتوافق في سنوات المنح بين الجائزتين المشار إليهما وجائزة النيل وجائزة التفوق.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع هذا العام الموافقة على إعادة تشكيل شعب لجان المجلس الأربع بعد إضافة شعبة السياسات والتنمية الثقافية، وهى الشعبة التي تم استحداثها في إطار هيكلة لجان المجلس واللائحة الجديدة لتضاف إلى شعب الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.



