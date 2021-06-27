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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير: القيادات اللي ماتنفذش تعليماتي مش هتقعد مكانها يوم واحد

كامل الوزير
كامل الوزير

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قيادات السكة الحديد لا تنقل تعليمات الوزارة ولا تتابع تنفيذها، مضيفا: "القيادات اللى مش هتنفذ تعليماتى مش هتقعد فى مكانها يوم واحد".

وتابع وزير النقل،:" بعض العناصر غير سعيدة بتطوير هيئة السكك الحديدية، قائلا: "الناس الوحشين داخل وخارج مصر مش مبسوطين بتطوير السكك الحديدية"، مضيفا: "أعداء النجاح والتطوير كثيرون".

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "فئة أعداء التطوير تشمل المهملين وأصحاب الأفكار المتطرفة، والعناصر الإيثارية"، مشيرا إلى أن الإهمال كان وراء حادث قطاري سوهاج.

وأضاف كامل الوزير: "عدد الركاب ارتفع إلى مليون راكب مرة أخرى ابتداء من 30 يونيو 2020"، لافتا إلى أن التطوير مكن السكك الحديدية من شراء جرارات وعربات جديدة، مع إصلاحها التالفة.


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احجز تذكرة قبل الدخول .. وزير النقل يوجه مواطنا بمحطة مصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لـ الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل.

 

وجه الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، مواطنا في محطة مصر، كان يريد الدخول دون أن يكون معه تذكره.

 

وقال الفريق مهندس كامل الوزير ، للمواطن، قائلا :"مش أنت بتعرف تقرا وتكتب إيه اللى جايبك هنا، وتقدر تعرف أي معلومة وتحجز التذاكر من مكتب الحجز، وأنت عايز تدخل وتركب من غير تذكرة".


وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير ، قائلا : "روح لمكتب حجز التذاكر واحجز تذكره قبل الدخول".

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل حول ديون هيئة السكك الحديدية.

 

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إنه 88 مليار جنية و26 مليار جنيه لوزارة المالية، مضيفا أن هذا الرقم لا يعرفه الكثيرون وعلينا التعامل معه.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه هذا الرقم ضخم جدا وعلينا التفكير في هذا الأمر بهدوء، متابعا أن هيئة السكك الحديد مرفق حيوي وهام للشعب المصري جميعا.

 

في سياق أخر، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تصرف عشرات المليارات لتحديث وتطوير شبكة النقل في مصر وخاصة مرفق السكك الحديد، الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “: ”الدولة المصرية لم تتأخر في الإنفاق الهائل على قطاع السكك الحديد، مضيفا:" حوادث القطارات متواجدة في كافة أنحاء العالم".

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