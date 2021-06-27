بـ2 مليار جنيه.. ضبط شبكة مخدرات دولية يديرها ضابط بحوزتهم طن كوكايين

شبكة تجارة مخدرات كبرى

ألقت الشرطة ورجال الجمارك الإسبان القبض على ثلاثة رجال بريطانيين في وسط المحيط الأطلسي بعد العثور على طن من الكوكايين تزيد قيمته عن 80 مليون جنيه إسترليني على متن يخت يبحر من البحر الكاريبي إلى أوروبا.

ويقول مسؤولون إسبان إن الاعتقالات تعني أنهم حطموا الآن شبكة دولية لتهريب المخدرات يزعم أن ضابطا سابقا في البحرية الملكية كان يقودها.

وكان روبرت مارك بنسون (64 عاما) واحدا من عشرة أشخاص اعتقلوا الشهر الماضي خلال مداهمات في إقليمي ملقة وكاديز وجيب سبتة بشمال إفريقيا بعد مصادرة زورقين يحملان 1.5 طن من الحشيش.

كانت الشرطة الإسبانية وصفت بنسون سابقًا بأنه شخص له "روابط قوية مع منظمات إجرامية أخرى في دول مثل المملكة المتحدة وأوكرانيا" ، على الرغم من أنهم لم يسموه رسميًا مثل نظرائهم البريطانيين.

وقالت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية ، التي تشارك أيضًا في التحقيق الذي بلغ ذروته في الاعتقالات الجديدة: `` الاعتقالات مرتبطة بتحقيق مستمر في تهريب المخدرات الدولي الذي أسفر حتى الآن عن اعتقال عدد من الأفراد في إسبانيا ، و ضبط 1.6 طن من الحشيش وأكثر من 38 ألف جنيه استرليني وأربع سفن شراعية.