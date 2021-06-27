فيديو جديد لمجازر رئيس الوزراء الإثيوبي في تيجراي

كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، عن جرائم حرب ومجازر ارتكبتها حكومة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في إقليم تيجراي.

وقالت إن كل ما وجده سكان إقليم تيجراي، بعد ستة أشهر من قيام قوات آبي أحمد باعتقال أهاليهم وإطلاق النار عليهم، وإلقاء الجثث من أحد التلال الصخرية في أعماق جبال وسط تيجراي، هو عدد قليل من العظام البشرية المتناثرة، إلى جانب جمجمة مكسورة وعدة بطاقات الهوية نصف محترقة.

مجازر ومقابر جماعية لمدنيين عزل

وفحص التحقيق الذي أجرته شبكة " سي إن إن" في أبريل 2021 ، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، مقاطع فيديو لمجزرة يناير، واستخدمت تقنيات تحديد الموقع الجغرافي للتحقق من تصوير الفيديو على حافة جبلية بالقرب من ماهيبير ديجو في يناير 2021. وكشف التحقيق في ذلك الوقت أن 11 شخصًا على الأقل غير مسلحين (عُزّل) تم إعدامهم و39 آخرين في عداد المفقودين.

وتم إرسال المقطع المروع إلي "سي إن إن" في مارس من هذا العام من قبل منظمة إعلامية موالية للتيجراي، وهي Tigrai Media House"". وقالت لشبكة "سي إن إن" في ذلك الوقت إن جنديًا من الجيش الإثيوبي صوّره على هاتفه المحمول، وكان بمثابة البلاغ عن جريمة قتل جماعي.

وتمت مشاركة مقطع فيديو إضافي أطول للمجزرة مع "سي إن إن" بواسطة Tigrai Media House""، وكشف هذا المقطع الجديد عن تفاصيل جديدة حول الجرائم والجنود المنقذون لها.

واستخدمت "سي إن إن" تقنيات تحديد الموقع الجغرافي لتحديد اللقطات أماكن التصوير.وظهر صوت في نهاية المقطع الجديد يحدد هوية الجندي الإثيوبي الذي يصور الفيديو بـ 'فافي'. كما يكشف عن لوائه العسكري.

آبي أحمد يكذب مجدداً وينكر الحقائق

وعلى الرغم من الأدلة رفض مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي نتائج التحقيق الأصلي لشبكة سي إن إن قائلاً: "لا يمكن اعتبار منشورات ومزاعم وسائل التواصل الاجتماعي كدليل".

وبعد ستة أشهر من الهجوم، قال شخصان في ماهيبري ديجو لشبكة "سي إن إن" إنهما جمعا بطاقات الهوية الوطنية لـ 36 شخصًا لقوا مصرعهم، لكن لا يزال 37 شخصًا آخرين في عداد المفقودين، مما يشير إلى أن حصيلة المذبحة قد تكون أكثر من ضعف ما تم الكشف عنه في البداية.

وتواصلت "سي إن إن" مع الحكومة الإثيوبية بهذا الشأن لكنها لم ترد.

وتتعرض إثيوبيا لضغوط دولية متزايدة بسبب عدد من الجرائم التي تم الكشف عنها في شمال تيجراي والتي قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويُعتقد أن آلاف المدنيين قُتلوا منذ أوائل نوفمبر، عندما شن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية كبيرة ضد جبهة تحرير الشعب بأقليم تيجراي، وأرسل قوات أثيوبية ومقاتلين من الميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية.

ماذا قال شهود العيان؟

وجمعت "سي إن إن" في السابق شهادات كثيرة لشهود عيان مفادها أن الجنود الإثيوبيين وجنود من إريتريا ارتكبوا مذابح وأعمال قتل خارج نطاق القانون وعنف جنسي وانتهاكات أخرى في المنطقة.

ومنذ يناير، تقول عائلات الضحايا في ماهيبير ديجو إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى التلال بسبب استمرار وجود القوات الإثيوبية في المنطقة مما تركهم دون وسيلة للوصول ودفن جثامين أفراد عائلاتهم وأصدقائهم.

لكن يوم الجمعة الماضي، غادر الجنود إلى منطقة أكسوم القريبة من تيجراي، وذلك منح السكان المحليين فرصة طال انتظارها للبحث عن أي رفات، وذلك وفقا لتسعة أشخاص قابلتهم شبكة "سي إن إن" ممن زاروا موقع المجزرة.

وصور أفراد عائلات الضحايا مدافن الكنيسة، ووثقوا أدلة على بقايا فوارغ الرصاص في موقع المذبحة والتقطوا صوراً لبقايا الهياكل العظمية التي أرسلوها إلى "سي إن إن".ولم يتم الأفصاح عن أسماء العائلات خوفا علي سلامتهم.

وقال أحد أفراد الأسرة لشبكة "سي إن إن" إنه حتى أثناء قيام سكان الأقليم بجمع رفات عائلاتهم، تعرضت المنطقة للهجوم. وتصاعد العنف مرة أخرى في تيجراي في الأسابيع الأخيرة بعد أن شنت القوات الأثيوبية هجومًا متجددًا الأسبوع الماضي.

وحتى بعد انسحاب الجنود الإثيوبيين، ظل موقع المجزرة تحت الهجوم.

وقال أحد الأفراد ممكن كانوا يبحثون عن رفات زويهم: 'بدأ جنود أكسوم في قصف المنطقة بالمدفعية حوالي الساعة 9-10 مساءً ، وتفرق الجميع وعادوا إلى منازلهم'.

لكن سكان المنطقة رفضوا البقاء بعيدًا، على حسب قوله، منتظرين بضعة أيام للعودة ليلًا لإنهاء ما بدأوه.

و أظهرت بعض الصور، أنه من الواضح أن البقايا كانت متحللة للغاية بحيث لا تسمح بالتعرف على الضحايا. وقالت العائلات إنها اعتمدت بدلا من ذلك على الملابس وبطاقات الهوية للتعرف على أقاربها

ويُظهر مقطع فيديو أرسله أحد أفراد عائلات الضحايا لشبكة "سي إن إن" عظام الضحايا وهي تُنقل في الأكفان وتوضع معًا بينما تتجمع الحشود في دائرة حولهم في حزن شديد وقال :

"لم تستطع القرية الانتظار أكثر من ذلك، وكانت العائلات تقول لا يمكننا الحصول على الأطمئنان ما لم ندفنهم''

وأحضرت العائلات الرفات التي عثروا عليها إلى كنيسة مريم المجدلية، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من موقع المذبحة، حيث صلوا علي جثامين الضحايا ومن أجل تحقيق العدالة.

ويُظهر مقطع فيديو أرسله أحد أفراد عائلات الضحايا لشبكة "سي إن إن" عظام الضحايا وهي تُنقل في الأكفان وتوضع معًا بينما تتجمع الحشود في دائرة حولهم في حزن شديد.

و حددت "سي إن إن" لقطات تشييع الضحايا جغرافيًا من خلال مطابقتها مع صور الأقمار الصناعية للمنطقة التي أظهرت نفس مكان الكنيسة وتخطيط التضاريس.

ويشير ضوء الشمس في اللقطات إلى أن الدفن تم في حوالي الساعة 9 صباحًا. وهذا يتوافق مع التوقيتات المخزنة في البيانات الوصفية، والتي احتفظت بها بعض اللقطات.

وكان العديد ممن استُهدفوا في عمليات الإباده من سن الشباب.

وكان أحد الشبان الذين أُعدموا في المجزرة وهو "علولا" يبلغ من العمر 23 عامًا. وقال شقيقه لشبكة "سي إن إن" إنه اكتشف بطاقة هوية علولا في وسط الرفات.

وعلى الرغم من أن أسرته تقول إنهم لم يتمكنوا من العثور على رفاته ، فإنهم يقولون أن بطاقة الهوية الخاصة به كانت كافية، لمنحهم بعض الراحة.