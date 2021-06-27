خبير : قمة بغداد الثلاثية تعكس توجهات مصر الاقتصادية

علق كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية، على انعقاد قمة بغداد الثلاثية بين مصر العراق و الأردن اليوم في بغداد قائلًا: "هذه القمة تعكس توجهات مصر الاقتصادية، وتؤكد توجه الدولة المصرية للاندماج والتشارك مع الاقتصاديات الكبرى".



وتابع "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن انعقاد قمة بغداد الثلاثية بين مصر العراق و الأردن تعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاتفاقيات التي تُوقع مع مختلف الدول، وتذليل أي عقبات أمام هذه الاتفاقيات، وبالتالي توجه دول العالم إلى مزيد من الرغبة في التعاون مع الدولة المصرية.



ولفت إلى أن انعقاد قمة بغداد الثلاثية بين مصر العراق و الأردن تساعد في خلق نوع من التقارب في وجهات النظر في عرض الرؤى المختلفة لسبل التعاون، مشيرًا إلى أن هذه القمة تناقش العديد من المجالات مثل الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق، وهذا الملف من الملفات الكبرى التي ستؤدي إلى مزيد من التنمية بين الدول الثلاث، خلاف التعاون بين الدول الثلاث في تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وهذا من شأنه أن يُزيد فرص العمل والتشغيل والإنتاج، وزيادة معدلات النمو.



السيسي يشارك في اجتماع رباعي خلال زيارته لـ بغداد



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع رباعي في بغداد مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

و التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد، مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس شكر أخاه رئيس وزراء العراق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً سيادته دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي، خاصةً ما يتعلق بجهود إعادة إعمار العراق.

وثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

من جانبه؛ رحب رئيس الوزراء العراقي بالسيد الرئيس في زيارته التاريخية إلى بغداد، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة.

وأكد الكاظمي حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.